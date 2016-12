Saudade: News from and for the Brazilian community/ Notícias de e para a comunidade brasileira

A tradução deste artigo se encontra no final da versão em inglês

Christmas always feels like it arrives in the blink of an eye. This year, I decided that the Christmas tree will likely stay up until the end of February, just in case I need a little bit of Christmas magic in the sometimes cold, howling January and February nights.

Two weeks ago I had the pleasure of going to the new Brazilian business Sweet Bites, owned by the owners of Bite on the Go, Sonia and Valerio Destefani. If you haven’t yet visited the new location, I strongly suggest you waste no time doing so. The new place has a gorgeous open kitchen, organic coffee, breakfast and lunch sandwiches, an extensive selection of Brazilian goods — sweet and savory — and a mix of American favorites. I ordered some pies for Thanksgiving that seriously wowed my family, and I know I can count on their team to impress the guests of any future party I attend. Sweet Bites is located at 32 Beach Street in Vineyard Haven, is open everyday from 6 am to 6 pm, and their phone number is 508-684-8585.

This Thursday at the Martha’s Vineyard Family Center from 6 to 7:30 pm is another session of Amigos, a series of bilingual story hours and family dinners for children ages 0-8. For information and to register, please email mvfamilycenter@hotmail.com or call 508-687-9182.

Free on-Island legal advice for immigrants

The Island Wide Youth Collaborative (IWYC), housed at Martha’s Vineyard Community Services, has formed a liaison with the Immigration Resource Center of the Community Action Committee of Cape Cod and the Islands, located in Hyannis. The collaboration will bring expert legal advice, one day a month, to those on-Island needing help with immigration issues. The Immigration Resource Center was added to the Hyannis office last summer.

The Immigration Resource Center will be providing free assistance for all immigration questions on the first Friday of every month at Island Wide Youth Collaborative at Community Services, 111 Edgartown–Vineyard Haven Road, Oak Bluffs. An immigration attorney will be at the office from 9 am to 3 pm to answer questions, provide assistance with forms, and give advice. For more information or to make an appointment, call 508-693-7900, ext. 400.

Christmas spirit

This Saturday, Dec. 3, and Sunday, Dec. 4, the Island Community Chorus presents its annual holiday concert. This year’s group is 125 voices strong and features 30 young singers from the Martha’s Vineyard Children’s Chorus. Gather to the Old Whaling Church at 7:30 pm on Saturday, or 3 pm on Sunday, and let the voices of the Island Community Chorus get you in the holiday spirit. The event is $15. For more information, visit islandcommunitychorus.com.

The sixth annual Martha’s Vineyard Teddy Bear Suite brings the magic once again to the Harbor View Hotel this Friday, Dec. 2, from 3 to 6 pm at Captain Collins Cottage, #20 131 North Water Street, Edgartown. The weekday hours are from 12 pm to 4 pm, and weekend hours are 3 to 8 pm.

The 35th annual Christmas in Edgartown this year is Dec. 8 to 11. The parade will be on Dec. 10. Have a dazzling season.

Portuguese Version – Versão em português

Parece que o Natal sempre chega num piscar de olhos. Esse ano, eu decidi que minha árvore de Natal ficará montada até o final de fevereiro, caso eu precise de um pouco mais da magia do Natal nas possíveis noites frias de janeiro e fevereiro.

Há duas semanas atrás eu tive o prazer de conhecer o novo negócio brasileiro Sweet Bites, dos mesmos donos do Bite on the Go, Sonia e Valerio Destefani. Se você ainda não visitou o local, eu super recomendo que você não perca mais tempo e vá lá. O novo restaurante tem uma cozinha aberta maravilhosa, café orgânico, sanduíches para o café da manhã e almoço, uma seleção extensa de mercadorias brasileiras – doces e salgados – e uma mescla dos pratos americanos favoritos. Eu encomendei algumas tortas para o dia de ação de graças que realmente impressionaram a minha família, e eu sei que posso contar com a equipe deles para impressionar os convidados de qualquer festa que eu venha a participar. O endereço da Sweet Bites é o 32 Beach Street em Vineyard Haven, é aberta todos os dias das 6 da manhã até as 6 da noite, e o número de telefone deles é o 508-684-8585.

Esta quinta feira no Martha’s Vineyard Family Center das 6 às 7:30 da noite tem uma outra sessão de Amigos, contações de histórias bilíngues e jantar para crianças de 0-8 anos.Para mais informações e para inscrição, por favor mande um e-mail para mvfamilycenter@hotmail.com ou ligue para 508-687-9182.

Consultoria jurídica gratuita para imigrantes da Ilha

O Island Wide Youth Collaborative (IWYC) (Colaborativo de Jovens da Ilha Grande), alojado no Centro de Serviços Comunitários de Martha’s Vineyard, fez uma parceria com o Immigration Resource Center of the Community Action Committee of Cape Cod and the Islands (Centro de Recursos de Imigração do Comitê de Ação Comunitária de Cape Cod e as Ilhas), localizado em Hyannis. A colaboração vai trazer consultoria jurídica especializada, uma vez por mês, para aqueles na Ilha que estão precisando de ajuda com problemas relacionados à imigração. O centro de Recursos foi adicionado ao escritório Hyannis no último verão. O Centro de Recursos irá fornecer assistência gratuita para todas as questões de imigração na primeira sexta feira de todos os meses no Island Wide Youth Collaborative no centro Comunitário, 111 Edgartown–Vineyard Haven Road, Oak Bluffs. Um advogado de imigração estará no escritório das 9 da manhã às 3 da tarde para responder questões, fornecer assistência com formulários e dar recomendações. Para mais informações ou para marcar um horário, ligue para 508-693-7900, ext. 400.

Espírito Natalino

Este sábado, 3 de dezembro e domingo, 4 de dezembro, o Coral Comunitário da Ilha apresenta o seu concerto anual de Natal. O grupo desse ano possui 125 vozes fortes e apresenta 30 jovens cantores do Coral Infantil de Martha’s Vineyard. Reúna-se na Igreja Old Whaling às 07h30 da noite no sábado, ou às 3 da tarde no domingo, e permita que as vozes do Coral Comunitário da Ilha te façam entrar no clima festivo. O evento terá o valor de $15. Para mais informações viste o site islandcommunitychorus.com.

A sexta edição anual da Suíte dos Ursinhos de Pelúcia de Martha’s Vineyard traz a magia mais uma vez para o Harbor View Hotel esta sexta feira, 2 de dezembro, das 3 às 6 da tarde no Captain Collins Cottage, #20 131 North Water Street, Edgartown. Os horários semanais são do 12h às 4 da tarde, e os horários de finais de semana são das 3 da tarde às 8 da noite.

A 35º edição anual do Natal em Edgartown esse ano será nos dias 8 de dezembro à 11. O desfile será no dia 10 de dezembro.