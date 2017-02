Saudade: News from and for the Brazilian community/Notícias de e para a comunidade brasileira

A tradução deste artigo se encontra no final da versão em inglês

Lately, I have been forcing myself to think about any positive aspects that the current administration is bringing to our lives — a silver lining, if you will — and if anything, I have noticed how people are increasingly becoming motivated to find ways to preserve democracy. One of the things that the new administration has done for the Brazilian community on the Island is to motivate them to show up to meetings where they can educate themselves about their rights, and learn ways to promote the wellbeing of their kids.

On Sunday, I had the opportunity to participate in a meeting held at the Charter School for Brazilian parents and other members of the community in support of their causes, with Superintendent Matthew D’Andrea and English Language Learners director Leah Palmer.

A couple of parents shared experiences in which their kids suffered severe discrimination, and at the moment they were sharing these experiences, I looked around the room and saw how it profoundly affected the people in attendance; some of the American folks present shared instances in which their kids had suffered bullying, and how they supported their children. The parents and other members of the community expressed their concerns about raids in schools and the safety of their children.

I reached out to Matthew D’Andrea and MVRHS principal Sara Dingledy for statements and information that might bring relief to parents who are feeling worried about what the future holds. I also spoke with immigration attorney Rebecca McCarthy for information on what to do in case parents get deported.

Guardianship and Brazilian Consulate visit

Rose Murray, who works for the Martha’s Vineyard Community Center, announced that the Brazilian Consulate would be on the Island on April 22, and the location will likely be the cafeteria or library at the high school. She advised that folks keep an eye out for when online scheduling with the consulate becomes available so that parents can address issues such as guardianship.

Rebecca McCarthy’s checklist for parents, and advice

“Since every family’s situation is different, I would highly suggest that individuals talk to an immigration attorney now to see what options may be available to them should they be taken into immigration custody. It is important to understand that even if someone is put into deportation proceedings, they aren’t necessarily going to get deported. Depending on the individual’s situation, there may be applications that can be filed with the court to stop the deportation. These are applications that individuals have a right to file under the immigration law.”

The second paragraph of Ms. McCarthy’s checklist suggests making a child and family preparedness plan (as was discussed on Sunday at the Charter School meeting). In Massachusetts, there are forms that parents can sign, giving another person authorization to make decisions regarding their children’s education and medical needs. Signing a caregiver-authorization affidavit, for example, does not mean that the parent is giving up any rights to their children, but rather is authorizing someone else to make these decisions if the parent is not available to do so.

Ms. McCarthy’s advice continues, “As a parent, regardless of your immigration status, you have the right to make decisions about your child. Signing a caregiver-authorization affidavit or a power of attorney form is a way to show whom you want your child to live with, or whom you want to make decisions about your child if you are not available to do so. I understand that these are stressful issues to discuss as a family, but it is so important to be educated about the rights that families do have.”

Matthew D’Andrea’s information about schools’ policy

“Our primary goal is to keep our students safe — safe emotionally, psychologically, and physically. We value communication with parents to ensure that we are all on the same page and that students feel safe at school. We survey families to make sure we are doing everything we can. We have curriculum, policy, and procedures in place to ensure that students are not bullied. When a bullying incident is brought to our attention, we investigate immediately and address the situation. Our staff and administration have no tolerance for bullying in our schools.”

Sara Dingledy’s information regarding ID for parents

“Parents are always welcome to come into the building — their passports are a valid form of ID. As a school, we do not share school information about students or parents with any entity outside of the school unless there is parental permission or a legal warrant.”

MVRHS Portuguese phone line

The school has a Portuguese line. Parents can call this line at any time with any concerns they might have, and we will do our very best to address their worries. The number is 508-693-1033, ext. 277.

All-Island School Meeting

There will be a meeting of the All-Island School Committee on Thursday, Feb. 23, at 5 pm in the MVRHS library conference room. If you would like to come and voice your support for immediate, public, districtwide action to address the rise of hate speech and bullying in the schools, and for the swift implementation of a K-12 Immigration Campus Safe Zone Resolution as recommended by the American Federation of Teachers and the National Education Association, you can join We Stand Together/Estamos Juntos MV representatives, Brazilian parents, and community members in attending this public meeting.

Immigration on Martha’s Vineyard

On Tuesday, there was a video which was widely shared among Brazilians on the Island showing Nantucket police cars and, allegedly, Immigrations Customs and Enforcement (ICE) cars.The video was taped by a Brazilian national, narrating that there were individuals hidden in the bathroom and that Hispanics and Brazilians had been picked up and were going to be deported. No one knows when this video was taped, and if indeed whatever the person was saying was true, but it disrupted many members of the Brazilian community and brought a lot of worries. Many of the English students of the program headed by Jean Burke at MVRHS didn’t go to school because they were afraid that immigration officers might be on the streets. Some asked for rides or asked friends who have a Massachusetts license to drive behind their cars to make sure that they would be OK.

Late Tuesday, many Brazilians kept trying to find out if the immigration officers were on-Island via Meire Nunes, the woman who hosts the Brazilian Facebook group Brazukada; they were wondering whether to send their kids to school, or go to work, as the rumors were that ICE officers would be at the airport and in front of the high school.

A Day Without Immigrants

Last Thursday, A Day Without Immigrants was held nationwide; many Brazilians on-Island participated, and some Brazilian businesses closed in support of the cause. It was a day that immigrants didn’t spend any money, open their businesses, send their kids to school, or go to work. For one of my periods at the MVRHS, all of the students stayed home.

Paulo Miranda, Island Fresh Pizza owner, said that he closed his doors because even though he will likely not be affected by the new immigration orders, he will always be an immigrant, and stands in solidarity with those being impacted by what is going on.

Portuguese translation – Tradução em português

Tenho me forçado a pensar em qualquer aspecto positivo que a atual administração dos Estados Unidos possa trazer para as nossas vidas – afinal, a esperança é a última que morre – e o que tenho notado é como as pessoas estão cada vez mais motivadas a encontrar formas de preservar a democracia deste país. Uma das coisas que a nova administração deste país fez para a comunidade brasileira na Ilha foi motivá-los a comparecem em reuniões onde possam educar-se sobre seus direitos e aprender maneiras de promover o bem-estar de seus filhos.

No último domingo, tive a oportunidade de participar de uma reunião escolar para pais brasileiros e outros membros da comunidade os quais promovem apoio as causas da comunidade brasileira. A reunião foi com o Superintendente Matthew D’Andrea – o qual rege todas as escolas da ilha e com a Leah Palmer – a qual é a diretora do departamento que auxilia os alunos que aprendem inglês como sua segunda língua.

Alguns pais compartilharam situações de cruel e severa discriminação sofrida por seus filhos, e no momento em que estes pais compartilhavam o que havia ocorrido, eu olhei ao redor e percebi o quanto os que ouviam se chocaram com o que os pais estavam relatando. Algumas das pessoas americanas que ouviram os relatos, logo após compartilharam as experiências que tiveram com seus filhos e como lidaram quando seus filhos também sofreram degradação moral nas escolas e também compartilharam as formas como ajudaram seus filhos.Os pais e outros membros da comunidade expressaram suas preocupações sobre batidas de oficiais de imigração nas escolas e sobre a segurança de seus filhos.

Entrei em contato com Matthew D’Andrea e a diretora da Martha’s Vineyard Regional High School Sara Dingledy para declarações e informações que podem trazer alívio para os pais que estão se sentindo preocupados com o que o futuro pode trazer. Eu também falei com a advogada de imigração Rebecca McCarthy a qual também estava presente na reunião para obter informações sobre o que fazer no caso de os pais serem deportados.

Visita do Consulado Brasileiro e tutela/guarda de seus filhos

Rose Murray, a qual trabalha para o Centro Comunitário de Martha’s Vineyard, anunciou que o Consulado Brasileiro estará na Ilha no dia 22 de abril, e o local provavelmente será a cantina ou biblioteca da high school. Ela aconselhou as pessoas a prestarem atenção em quando puderem agendar on-line um horário com o consulado para poderem se programar e tomar qualquer precaução necessária relacionadas a tutela/guarda do seu filho no caso de algo acontecer com você. Meire Nunes – responsável pelo grupo do Facebook Brazukada sempre coloca este link no grupo para que as pessoas possam agendar um horário com o consulado e assim que o jornal tiver acesso a esta informação, também informará da melhor forma possível.

Conselhos da advogada de imigração Rebecca McCarthy

“ A situação de cada família é diferente, e eu sugiro que as pessoas conversem com um advogado de imigração para ver quais as opções disponíveis para eles no caso de estarem sob custódia da imigração. É importante entender que, mesmo que alguém seja colocado em processo de deportação, isso não significa que eles serão necessariamente deportado. Dependendo da situação do indivíduo, poderá haver pedidos que podem ser arquivados com o tribunal para parar a deportação. Estas são as aplicações que os indivíduos têm o direito de arquivar sob a lei de imigração. ”

Rebecca McCarthy sugere a elaboração de um plano de preparação para a criança e a família (como foi discutido no domingo na reunião escolar). Em Massachusetts, há formas que os pais podem assinar, dando a outra pessoa autorização para tomar decisões sobre a educação de seus filhos e necessidades médicas. Assinar uma autorização juramentada a alguém, não significa que o pai está renunciando a quaisquer direitos a seus filhos, mas sim está autorizando alguém a tomar essas decisões se o pai não está disponível para fazê-lo.

“Como pai, independentemente do seu status migratório, você tem o direito de tomar decisões sobre seu filho. A assinatura de autorização juramentada ou uma forma de procuração é uma maneira de mostrar com quem você quer que seu filho viva, ou quem você autoriza tomar decisões sobre seu filho se você não estiver disponível para fazê-lo. Eu entendo que essas são questões estressantes para discutir com uma família, mas é muito importante se educar sobre os direitos que você tem”.

Informações concedidas por Matthew D’Andrea sobre a política das escolas

“Nosso principal objetivo é manter nossos alunos seguros – seguros emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Valorizamos a comunicação com os pais para garantir que todos estejamos na mesma página e para que os alunos se sintam seguros na escola. Fazemos constantes pesquisas com as famílias para garantir que estamos fazendo tudo o que pudermos. Temos currículo, políticas e procedimentos estabelecidos nas escolas para garantir que os alunos não sejam ou sitam-se intimidados. Quando um incidente de degradação moral é trazido à nossa atenção, nós investigamos imediatamente e resolvemos a situação. Nossos funcionários e administração não toleram qualquer tipo de degradação moral em nossas escolas. ”

Informações de Sara Dingledy diretora da MVRHS sobre identificação

“Os pais brasileiros são sempre bem-vindos na escola- passaportes são uma forma válida de identificação. Nós não compartilhamos sua informação ou dos estudantes com nenhuma entidade fora da escola ao menos que haja permissão dos pais ou um mandado legal. ”

Linha telefónica em português da Martha’s Vineyard Regional High School

A high school tem uma linha em português. Os pais podem ligar para esta linha a qualquer momento com qualquer preocupação que possam ter, e faremos o nosso melhor para resolver suas preocupações. O número é 508-693-1033, extensão/ramal 277.

Reunião escolar de todas as escolas da ilha

Haverá uma reunião do comitê escolar de todas as escolas da ilha na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 5:00 da tarde na sala de conferências da biblioteca da Martha’s Vineyard Regional High School. Se você quiser comparecer e expressar seu apoio para a ação imediata, pública e distrital para lidar com a ascensão da fala de ódio e degradação moral nas escolas e para a rápida implementação de uma zona de imigração em todas as escolas da ilha, você pode se juntar aos representantes do grupo We Stand Together / Estamos Juntos MV, pais brasileiros e membros da comunidade que participarão desta reunião pública.

Rumores de imigração em Martha’s Vineyard

Na terça-feira, houve um vídeo que foi amplamente compartilhado entre os brasileiros da ilha mostrando carros da polícia da ilha de Nantucket e, supostamente, carros da imigração (ICE). O vídeo foi gravado por um brasileiro, narrando que havia pessoas escondidas no banheiro e que hispânicos e brasileiros haviam sido apanhados e iam ser deportados. Ninguém sabe quando este vídeo foi gravado, e se realmente o que a pessoa estava dizendo era verdade, mas isso perturbou muitos membros da comunidade brasileira, e trouxe preocupações desnecessárias. Muitos dos estudantes de inglês do programa liderados por Jean Burke na Martha’s Vineyard Regional High School à noite não foram à escola porque estavam com medo de que os oficiais de imigração estivessem nas ruas. Alguns pediram carona, outros arriscaram-se ou tiveram amigos que têm habilitação de Massachusetts dirigir atrás de seus carros para terem certeza de que eles estariam bem no caminho de volta para casa.

No final da terça-feira, muitos brasileiros continuaram tentando descobrir se os oficiais de imigração estavam realmente na ilha através de Meire Nunes, responsável pelo grupo brasileiro Brazukada do Facebook; eles questionavam-se se deveriam enviar seus filhos para a escola, ou irem trabalhar, como os rumores de que os oficiais de imigração estaria no aeroporto e na frente da high school.

Um dia sem imigrantes

Na última quinta-feira, um dia sem imigrantes foi realizado em todo o país; muitos brasileiros da ilha participaram, e alguns estabelecimentos brasileiros fecharam em apoio à causa. Foi um dia em que os imigrantes não gastaram dinheiro, abriram seus negócios, mandaram seus filhos para a escola ou foram trabalhar.

Paulo Miranda, dono da Island Fresh Pizza, disse que fechou suas portas porque, mesmo que provavelmente não seja afetado pelas novas ordens de imigração, será sempre um imigrante e solidário com aqueles que estão sendo afetados pelo que está acontecendo.