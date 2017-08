2017 MVAS dog show results

1 of 6

The Martha’s Vineyard Agricultural Society held its annual dog show on Sunday. The results below list blue ribbon winning dogs for each breed.

Mixed Breed – Dog

Murray – miniature labradoodle – owner/handler: Amy Cummings

Mixed Breed – Bitch

Olive – unknown – owner: Michael Rauch, handler: Henry Rauch

Sporting Group

Riley – brittany – owner/handler: Jason Schwab

Lilly Pink – cocker spaniel – owner/handler: Vivian Tatum

Beacon of Hope – English springer spaniel – owner/handler: Lyn Hodges

Chester – Gordon setter – owner: Paul Doherty and David Behnke, handler: Paul Doherty

Angus – golden retriever – owner/handler: Ellery Reitzas

Glory – golden retriever – owner/handler: Elsa and Jackson Gray

Pete – Labrador retriever – owner/handler: Alee Walsh

Frankie – Welsh springer spaniel – owner: Neil McCafferty, handler: Charlie McCafferty

Best in Sporting

Beacon of Hope – English springer spaniel – owner/handler: Lyn Hodges

Hound Group

Sheldon – basset hound – owner/handler: Rob Chance

Alfalfa – beagle – owner/handler: Vanessa Williams

Owen – daschund – owner/handler: Kayla deBettencourt

Best in Hound

Owen – daschund – owner/handler: Kayla deBettencourt

Working Group

Carson – Bernese mountain dog – owner/handler: Owen Nee

Harley Sedacca – daschund – owner: Nikki Sedacca, handler: Skip Tomassian

Cleopatra – Doberman pinscher – owner: Sylvia and Frank White, handler: Sylvia White

Latifa Sorrentino – greater Swiss mountain dog – owner/handler: Quincy Sorrentino

Moe – Rottweiler – owner: Rebecca Donnelly and Sean Flynn, handler: Sean Flynn

Orvis – Samoyed – owner: Art and Linda Everly, handler: Linda Everly

Juno – Siberian husky – owner/handler: Eleni Roriz

Best in Working

Orvis – Samoyed – owner: Art and Linda Everly, handler: Linda Everly

Terrier group

Zoey – cairn terrier – owner: Myrna Cummings, handler: Addie Cummings

Gloria – miniature schnauzer – owner/handler: Tobey Roberts

Dvorak – Parson Russell terrier – owner: Abbott Miller, handler: Lois Miller

Lucy – soft-coated wheaten terrier – owner/handler: Ted and Charlie Girouard

Fiona – West Highland white terrier – owner: Jane Hurst, handler: Mary Murphy

Best in terrier

Dvorak – Parson Russell terrier – owner: Abbott Miller, handler: Lois Miller

Toy group

Merlin — Cavalier King Charles spaniel – owner: John Goodwin, handler: Alex or Jaia Goodwin

Frisbee Meyers — Italian greyhound — owner: Alexi Meyers, handler: Eloisa Burke

Maggie — pug — owner/handler: Rita Brown

Ruby Begonia — Yorkshire terrier — owner/handler: Mary McManama

Best in toy

Frisbee Meyers – Italian greyhound – owner: Alexi Meyers, handler: Eloisa Burke

Non-Sporting Group

Sunhound – Boston terrier – owner/handler: Kate Henderson

Pearl Manning – bulldog – owner: the Manning family, handler: Georgia Manning

Fairfield County’s Maggie – Dalmatian – owner/handler: Linda Hanifin

Clifford – Lhasa Apso – owner: Ken Edwards and N. Polucci, handler: Ken Edwards

Charlie – poodle (standard) – owner/handler: Bill Stueck

Peach – Shiba Inu – owner: Skip and Cris Mayhew – Handler: Cris Mayhew

Best in Non-Sporting

Pearl Manning – bulldog – owner: the Manning family, handler: Georgia Manning

Herding Group

Cooper – Australian shepherd – owner/handler: Susan Bernier

Blu – Berger Picard – owner/handler: Jackson Trevor

Sen – border collie – owner/handler: Alisen

Hugo – German shepherd dog – owner: Susan Schwartz, handler: Alana Schwartz

Kunik – Icelandic sheepdog – owner/handler: Caitlin Lewis

Best in Herding

Hugo – German shepherd dog – owner: Susan Schwartz, handler: Alana Schwartz

Best In Show

Pearl Manning – bulldog – owner: the Manning family, handler: Georgia Manning

Obedience Results (12 Competitors)

1st – My Buddy’s Fire & Ice – golden retriever – owner/handler: Deb Gray

2nd – Sunhound – Boston terrier – owner/handler: Kate Henderson

3 way tie for 3rd

3rd – Kunik – Icelandic sheepdog – owner/handler: Caitlin Lewis

3rd – Cleopatra – Doberman – owner: Sylvia and Frank White, handler: Sylvia White

3rd – Tiger Lilly – cocker spaniel – owner/handler: Colt Tatum