REAL ESTATE TRANSACTIONS: November 20 – 24, 2017

Aquinnah

Nov. 21, Jason M. Boynton, Seth M. Boynton, and Sandra S. Boynton sold 10 Deer Path to David Herskovits, trustee of David Herskovits Revocable Trust, and Jennifer Egan, trustee of Jennifer Egans Nonexempt Trust, for $2,475,000.

Nov. 22, Walter Verdick sold 5 Sea Mist Lane to David M. Eisenberg for $1,750,000.

Edgartown

Nov. 21, Eric Robert Brown and Cary Margareta Brown sold 7 Cassandra’s Path to Christina M. Brown and Cary Margareta Brown for $300,000.

Oak Bluffs

Nov. 21, J. Donald Rice, Jr. and Gail T. Rice, n/k/a Gail Tanksley, sold 180 East Chop Drive to Glenn P. and Maryann L. Mattera for $1,710,000.

Nov. 22, Preserve at the Woodlands LLC sold 14 Paddock Rd. to William J. and Robin J. Davies for $500,000.

Tisbury

Nov. 20, James C. Hansen sold Unit A-21, 124 Skiff Ave. to Roy and Bonnie Montana for $350,000.