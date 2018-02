Saudade: News from and for the Brazilian community/Notícias de e para a comunidade brasileira

A tradução deste artigo se encontra no final da versão em inglês

I had the opportunity to see the Martha’s Vineyard Regional High School’s “West Side Story” production last Friday, and I was in absolute awe of how talented and brave the kids were. I have the honor to teach four out of the five Brazilian students who were part of the crew and cast, and throughout the show, I was brimming with pride. Congratulations João Pedro Alves, Victoria Miranda, Reinaldo dos Santos, Belle Hattingh, and Maria Eduarda Menezes -— I can tell you are destined for greatness.

Next week is school vacation, and I would like to use this week’s column to round up some information about what to do next week for the parents and kids staying on the Island.

Food

From Feb. 26 to March 2, Island Grown Initiative (IGI) will serve hot soup, fresh bread, drinks, and a dessert at the Vineyard Haven, West Tisbury, and Oak Bluffs libraries from 11:45 am to 12:45 pm. Here is the schedule: Monday: Vineyard Haven library, Tuesday: West Tisbury library, Wednesday: Oak Bluffs library, Thursday: West Tisbury library, and Friday: Oak Bluffs library. All are welcome.

What to do during school vacation

Also, during school vacation should you decide to spend the day in Boston, the Island libraries offer passes to several nearby museums; these passes either allow you a free entrance or a reduced price. Some of the options are Mystic Aquarium, the Museum of Fine Arts in Boston, and the USS Constitution Museum -— these are the options for the West Tisbury library. However, each Island library offers different selections, and if you’re interested in this great opportunity, you can check the libraries’ websites or give them a call to ask for more information.

Speaking of our local libraries, most of the Island’s libraries also offer a free English as a Second Language program in which patrons can access from the libraries, their home computers or the APP. It is called Mango Languages, and if you are looking to speed up the process of language acquisition, this is a great resource.

Most of our libraries — I know of West Tisbury, Vineyard Haven, and Oak Bluffs -— have adults and children’s book options and are continually improving their services to welcome and accommodate the Brazilian Islanders.

Also, if you haven’t yet checked out the Oak Bluffs library English Conversation Circle, perhaps you can do it during school vacation. It happens on Tuesday nights at 6:30 pm. It is a multi-level approach, and it does not include a formal curriculum, and on Saturdays from 1 to 3 pm, the Oak Bluffs library has a Portuguese translator to answer any library questions.

Brazilian Consulate in Boston

VII Children’s Drawing Contest

Do you know a Brazilian kid between the ages of 6 and 12 years old who likes to draw? Then tell him/her to take part in the VII Child Drawing Competition, “Brasileirinhos no Mundo.” The deadline for registration and physical delivery of the drawings goes from Jan. 29 to May, 5.

The VII International Children’s Drawings Contest about Brazil is titled “What I want to be when I grow up” and aims to promote and disseminate the interest in Brazil and Brazilian culture by the Brazilian children who live abroad. The drawings should portray, in a creative and original way, how children imagine their future professional occupations.

The award-winning young artists will receive game kits, toys and/or children’s books about Brazil and Brazilian literature, which will be donated by partners from the Ministry of Exteriors and can have their winning drawings included in various Itamaraty (Brazilian Department of State) publications as well as in Brazilian government websites. Take a look at the opportunity and learn how to participate: bit.ly/itamaraty

I hope everyone has a safe and restful break.

Portuguese translation – Tradução em português

Na última sexta-feira, eu tive a oportunidade de ver a produção do “West Side Story” produzido pelas aulas de teatro da Martha’s Vineyard Regional High School, e fiquei admirada com o talento dos alunos. Tenho a honra de ensinar quatro dos cinco estudantes brasileiros que fizeram parte do elenco assim como da equipe de apoio, e durante todo o show, eu estava cheio de orgulho. Parabéns João Pedro Alves, Victoria Miranda, Reinaldo dos Santos, Belle Hattingh e Maria Eduarda Menezes – os seus futuros prometem.

Na próxima semana, será as férias escolares e eu gostaria de usar a coluna desta semana para reunir algumas informações sobre o que fazer na próxima semana para os pais e os alunos que ficarão na ilha.

Comida

De 26 de fevereiro a 2 de março, a organização sem fins lucrativos, Island Grown Initiative (IGI) servirá sopa quente, pão fresco, refrescos e uma sobremesa nas bibliotecas de Vineyard Haven, West Tisbury e Oak Bluffs das 11h45 da manhã ao 12h45. Aqui está o horário: segunda-feira: biblioteca Vineyard Haven, terça-feira: biblioteca West Tisbury, quarta-feira: biblioteca Oak Bluffs, quinta-feira: biblioteca West Tisbury e sexta-feira: biblioteca Oak Bluffs. Todos são bem-vindos.

O que fazer durante as férias escolares

Além disso, durante as férias escolares se você decidir passar o dia em Boston, as bibliotecas da ilha oferecem passes para vários museus do estado de Massachussets; estes passes ou permitem uma entrada gratuita ou um preço reduzido. Algumas das opções são Mystic Aquarium, o Museum of Fine Arts em Boston e o USS Constitution Museum – estas são as opções para a biblioteca de West Tisbury. No entanto, cada biblioteca da ilha oferece seleções diferentes e, se você estiver interessado nesta ótima oportunidade, pode verificar mais informações ou nos sites das bibliotecas ou ligar para as bibliotecas.

Falando sobre as nossas bibliotecas locais, a maioria das bibliotecas da ilha também oferecem um programa gratuito de inglês como segunda língua no qual as pessoas podem acessar através das bibliotecas, seus computadores ou o aplicativo no celular. O aplicativo é chamado de Mango, e se você está procurando acelerar o processo de aquisição de língua, este é um ótimo recurso.

A maioria das bibliotecas locais – como por exemplo as bibliotecas de West Tisbury, Vineyard Haven e Oak Bluffs – oferecem opções de livros em português para adultos e crianças e estão continuamente melhorando seus serviços para receber e acomodar os brasileiros que residem na ilha.

Além disso, se você ainda não verificou o círculo de conversas em inglês da biblioteca de Oak Bluffs, talvez você possa fazê-lo durante as férias escolares. O círculo acontece nas noites de terça-feira às 6:30 da tarde. É uma abordagem de vários níveis, e não inclui um currículo formal, e aos sábados de 1 a 3 da tarde, na biblioteca de Oak Bluffs, há um tradutor disponível para responder a quaisquer pergunta sobre à biblioteca e seus serviços.

Consulado do Brasil em Boston

VII Concurso de desenho infantil

Você conhece um garoto/a brasileiro/a com idade entre 6 e 12 anos que gosta de desenhar? Então, diga-lhe para participar do VII Concurso de desenho infantil, “Brasileirinhos no Mundo”. O prazo para registro e entrega física dos desenhos vai de 29 de janeiro a 5 de maio.

O VII Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Brasil é intitulado “O que eu quero ser quando crescer” e visa promover e disseminar o interesse no Brasil e na cultura brasileira pelas crianças brasileiras que vivem no exterior. Os desenhos devem retratar, de forma criativa e original, como as crianças imaginam suas futuras ocupações profissionais.

Os jovens artistas premiados receberão kits de jogos, brinquedos e/ou livros infantis sobre o Brasil e a literatura brasileira, que serão doados por parceiros do Ministério dos Exteriores e podem ter seus desenhos vencedores incluídos em várias publicações do Itamaraty bem como em sites do governo brasileiro. Dê uma olhada na oportunidade e aprenda como participar: bit.ly/itamaraty

Espero que todos tenham uma excelente semana de férias.