Juliana Da Costa and Geraldo Gabriel DaCosta Jr. of Vineyard Haven announce the birth of a son, Benjamin Gabriel Junquiera Da Costa, on August 5, 2018, at Martha’s Vineyard Hospital. Benjamin weighed 8 pounds, 2.9 ounces.

Juliana Da Costa e Geraldo Gabriel Da Costa Jr. De Vineyard Haven anunciam o nascimento de filho Benjamin Gabriel Junquiera Da Costa nascido em Agosto 5, 2018 peso 8 lbs. 2.9 oz.