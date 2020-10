Make sure Islanders are counted/Certifique-se de que os ilhéus sejam contados

With U.S. District Judge Lucy H. Koh’s ruling preventing the Trump administration from ending Census enumeration on Sept. 30, the Dukes County Complete Count Committee and the Martha’s Vineyard Commission want everyone on-Island to be counted.

According to a press release from the committee, with the new Census deadline uncertain, the Census will be available until at least Oct. 31 — the original deadline before the Trump administration sought to cut the process short.

The release states that the total Census count, including self-response and door-knocking efforts known as non-response follow-up (NRFU), is not broken down by county, but the state of Massachusetts is 99.9 percent counted. According to data that are publicly available, Dukes County is currently at a self-response rate of 32.1 percent.

When the high rate of seasonal residents is factored into the data, the rate is approximately 92.4 percent.

“We are operating under the pretense that the Island is doing well, but with 10 years of federal funding at stake (including for healthcare, education, and public works), we are leaving no stone unturned in our drive for a complete count,” the release states.

Outreach coordinator Steve Auerbach told The Times he is confident the Census will go back to the original time frame, but the matter is still undergoing final litigation. “We are trying to act as if it could be over tomorrow, and are trying to push people as much as we can to take the census questionnaire as soon as possible,” Auerbach said.

You can complete the Census online at my2020census.gov, or by calling 844-330-2020

(English), or 844-474-2020 (Portuguese).

For more information, contact Keith Chatinover at kchatinover@gmail.com, or Alex

Elvin at elvin@mvcommission.org.

Certifique-se de que os ilhéus sejam contados

Com a decisão da juíza distrital dos EUA Lucy H. Koh impedindo a administração de Trump de encerrar a enumeração do censo em 30 de setembro, o Comitê de contagem completa do condado de Dukes e a Comissão Martha’s Vineyard querem que todos na Ilha sejam contados.

De acordo com um comunicado do comitê, com o novo prazo do Censo incerto, o Censo estará disponível até pelo menos 31 de outubro – o prazo original antes que o governo Trump buscasse abreviar o processo.

O comunicado declara que a contagem total do Censo, incluindo auto-resposta e esforços de bate-porta conhecidos como acompanhamento de não resposta (NRFU), não é dividida por condado, mas o estado de Massachusetts é 99,9% contado. De acordo com dados disponíveis publicamente, o Condado de Dukes está atualmente em uma taxa de auto-resposta de 32,1%.

Quando a alta taxa de residentes sazonais é considerada nos dados, a taxa é de aproximadamente 92,4%.

“Estamos operando sob o pretexto de que a Ilha está indo bem, mas com 10 anos de financiamento federal em jogo (incluindo saúde, educação e obras públicas), não estamos deixando pedra sobre pedra em nosso esforço para uma contagem completa,” os estados de lançamento.

O coordenador de divulgação, Steve Auerbach, disse ao The Times que está confiante de que o Censo voltará ao prazo original, mas o assunto ainda está em processo final. “Estamos tentando agir como se tudo pudesse acabar amanhã e forçar as pessoas ao máximo a responder ao questionário do censo o mais rápido possível”, disse Auerbach.

Você pode preencher o Censo online em my2020census.gov ou ligando para 844-474-2020 (português).

Para obter mais informações, entre em contato com Keith Chatinover em kchatinover@gmail.com, ou Alex Elvin em elvin@mvcommission.org.