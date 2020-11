Island officials urge vigilance to prevent COVID spread/ Oficiais de calúnia pedem vigilância

Scroll to the bottom for the Portuguese translation. (Role até o final para ver a tradução em português.)

The Martha’s Vineyard Regional Emergency Management Public Information Office, along with the M.V. Boards of Health (MVBOH), Martha’s Vineyard Hospital (MVH), local police, and Island Health Care, among others, has issued a press release urging Islanders to use vigilance to protect themselves, their families, and their community from COVID-19.

“Many of the new COVID-19 outbreaks are happening in family homes and large group gatherings,” according to the release. “We want to remind you that the governor has ordered that anyone with symptoms of COVID-19, or someone who has been in contact with persons proven to have COVID-19, must stay at home and isolate away from others.”

“This means staying in a bedroom by yourself without any roommates, partners, or spouses and using a separate bathroom when possible for 14 days. If you must share a bathroom, it needs to be cleaned and disinfected with bleach frequently and after each use. Wear a mask and maintain at least a 6-foot distance from one another when it is necessary to be in shared spaces. People who are sick should eat or be fed in their room. Do not share dishes, drinking glasses, cups, or eating utensils. Your town health department can provide specific recommendations for any houses where this is a question. A sick person should not go to work, should not go shopping and should not run errands. Please stay home to protect your neighbors, coworkers and family. Please help those who test positive by encouraging them to stay home and do their errands or go food shopping for them.

“There are many people and organizations here to support you. There are volunteer groups, churches and government agencies to help you through your period of quarantine. They can bring you food and medical help with visiting nurses if needed.

“The number of cases is growing too fast. We must all take this pandemic seriously. We have not had to resort to enforcement but may have to if people don’t comply and the number of infections continue to rise. There are fines that can be levied for not wearing mask in public or exceeding the guidelines for public or private gatherings.

“Please wear your mask everywhere. That means out in public or in cars or trucks when traveling with people outside your home. Please wash your hands often and stay away from large gatherings, especially now. Please, help the community by staying home.

“If you feel sick or symptomatic, please call your doctor or the MV Call Center at 508-684-4500 from Monday to Friday 8:00 AM – 5:30 PM and Saturday 8:30 AM – 12:30 PM. The MVH Call Center is available to all members of the community, whether or not you are a patient of MVH Primary Care. If you have an emergency and require medical attention, call 911 or go to the MVH Emergency Room.

“If you are asymptomatic but worry about exposure, or you’ve been off-Island, TestMV is open for no-cost testing for everyone Monday, Wednesday and Friday. Go to ihimv.org to learn more. If you do test positive or have been listed as a positive individual’s close contact, you will be contacted by a contact tracer who will answer any questions and tell you how to keep you and your household safe. Please answer those calls, or if you monitor your incoming calls, please call back immediately. This is critical to stopping community spread.

“Let’s work together so we can all stay healthy and support one another. By working together, we will get through this.”

Stay Informed & Utilize Resources

Massachusetts Department of Public Health: https://www.mass.gov/info-details/covid-19-state-of-emergency

Reopening Massachusetts Guidance: https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

Living in Shared Housing Guidelines: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html

Social Distancing Guidelines: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html

Quarantine vs. Isolation Guidelines: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf

COVID-19 Online Support Group: https://mentalhealthmatch.com/articles/covid-19-online-support-groups

Contact Tracing Resources and Information: https://www.mass.gov/lists/covid-19-contact-tracing-resources-and-information

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?s_cid=bb-coronavirus-2019-ncov-NCIRD

24/7 Public Health Hotline: 2-1-1 (It is free and interpreter services are available.)

Community Support and Resources from Martha’s Vineyard Community Services: https://www.mvcommunityservices.org/coronavirus-covid-19-updates/

Martha’s Vineyard Boards of Health: https://www.mvboh.com https://www.facebook.com/MarthasVineyardBoardsOfHealth

Visiting Nurse Association of Cape Cod – Martha’s Vineyard: 1- 800-631-3900 https://www.capecodhealth.org/locations/profile/vna-of-cape-cod-martha%27s-vineyard/

Islanders Help Facebook Page: https://www.facebook.com/groups/520518918502721/

Oficiais de Martha’s Vineyard pedem vigilância





Teste, coloque em quarentena e use sua máscara em todos os lugares.

O Gabinete de Informação Pública Regional de Gestão de Emergências de Martha’s Vineyard, juntamente com o M.V. O Conselho de Saúde (MVBOH), o Martha’s Vineyard Hospital (MVH), a polícia local e o Island Health Care, entre outros, emitiram um comunicado à imprensa exortando os ilhéus a usarem vigilância para proteger a si mesmos, suas famílias e sua comunidade do COVID-19:

“Muitos dos surtos novos de COVID-19 estão acontecendo em casas de famílias e são resultado de encontros de grupos grandes. Nós queremos lembrar-lhe que o Governador ordenou que qualquer pessoa que tenha sintomas de COVID-19, ou alguém que tenha tido contato com Covid-19, deve ficar em casa e isolar-se dos outros.

“Isso significa ficar num quarto de cama sozinho sem companheiros de quarto, parceiros, ou esposos e, quando fôr possível, usar um banheiro separado durante 14 dias. Se você precisa compartilhar um banheiro, este deve ser limpo e desinfetado frequentemente com bleach e depois de cada uso. Use uma máscara e mantenha-se pelo menos 6 pés afastado dos outros quando fôr necessário estar em espaços compartilhados. As pessoas que estão doentes devem comer ou ser alimentadas no seu quarto. Não compartilhe pratos, copos ou outros utensílios. O departamento de saúde da sua cidade poderá fornecer recomendações específicas para lares onde esta seja uma pergunta. Uma pessoa doente não deve ir trabalhar, não dever ir comprar mercearias, e não deve ir fazer recados. Por favor fique em casa para proteger os seus vizinhos, os seus colegas, e a sua família! Por favor ajude quem testou positivo, incentivando-os a ficar em casa e fazer as suas tarefas ou ir comprar comida para eles!

“Existem muitas pessoas e organizações para o apoiar. Existem grupos de voluntários, igrejas, e agências governamentais para o ajudar durante a sua quarentena. Eles podem trazer comida e ajuda médica com enfermeiras visitants, se necessário.

“O número de casos está aumentando muito rápido. Todos nós devemos levar essa pandemia a sério. Ainda não tivemos que recorrer à aplicação da lei, mas podemos ter que fazer isso se as pessoas não obedecerem e o número de infecções continuar a aumentar. Existem multas que podem ser aplicadas por não usar máscara em público ou por ultrapassar as diretrizes para encontros públicos ou privados.

“Por favor use a sua máscara em todos os lugares. Isso significa em público ou em carros ou caminhões ao viajar com pessoas fora da sua casa. Por favor lave as suas mãos frequentemente e fique afastado de encontros grandes, especialmente agora. Por favor ajude a comunidade ficando em casa!

“Se você se sentir doente ou com sintomas, por favor ligue no seu médico ou no MVH Call Center 508-684-4500 de Segunda a Sexta Feira das 8:00am às 5:30pm e Sábados das 8:30am às 12:30pm. O MVH Call Center está disponível para todos os membros da comunidade, quer você seja paciente do Centro de Família ou não. Se você tiver uma emergência e precisar de cuidados médicos, ligue para o 911 ou vá ao Serviço de Emergência do MVH.

“Se você não tem sintomas mas está preocupado com exposição ou se esteve fora da ilha, o TestMV está aberto a todos Segundas, Quartas e Sextas Feiras para testes gratuitos. Visite ihimv.org para saber mais. Se você testar positivo ou tiver sido listado como contato próximo de alguém que testou positivo, você será contatado por um rastreador de contato o qual irá responder todas as suas perguntas e lhe dirá como manter você e a sua família seguros. Por favor atenda essas chamadas ou, se você monitorar as suas chamadas recebidas, por favor ligue de volta imediatamente. Isto é fundamental para impedir a propagação na comunidade.

“Vamos trabalhar juntos para que possamos mantermo-nos saudáveis e apoiar uns aos outros. Trabalhando juntos, vamos superar isso.

Mantenha-se Informado & Use Recursos

Departamento de Saúde Pública de Massachusetts: https://www.mass.gov/info-details/covid-19-state-of-emergency

Diretrizes de Abertura de Massachusetts: https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

Diretrizes para Compartilhar Moradias: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html

Diretrizes para Distanciamento Social: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html

Diretrizes para Quatentena vs. Isolamento: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf

Grupo de Apoio online de COVID-19: https://mentalhealthmatch.com/articles/covid-19-online-support-groups

Informação e Recursos de Rastreamento de Contato: https://www.mass.gov/lists/covid-19-contact-tracing-resources-and-information

Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?s_cid=bb-coronavirus-2019-ncov-NCIRD

24/7 Hotline de Saúde Pública: 2-1-1 (Gratuito e serviços de intérprete disponível.)

Apoio e Recursos para a Comunidade da Martha’s Vineyard Community Services: https://www.mvcommunityservices.org/coronavirus-covid-19-updates/

Conselhos de Saúde de Martha’s Vineyard: https://www.mvboh.com https://www.facebook.com/MarthasVineyardBoardsOfHealth

Associação de Enfermeiras Visitantes do Cape Cod – Martha’s Vineyard: 1- 800-631-3900

https://www.capecodhealth.org/locations/profile/vna-of-cape-cod-martha%27s-vineyard/