Edgartown School second quarter honor roll 2020-2021

High Honors Grade 6: Madelyn Crowell, Hailey Smith, Lejaun Webb, and Talia Young.
Honors Grade 6: Ilanna Batista, Connor Beeson, Laila Branca, Griffin Buehler, Anita Cabral, Russell Coogan, Maria Rita DeFreitas, Lethicia Diniz, Colton Filiault, Alexis Lavigne, Judah Levy, Theodore Moore, Gabriela Otoni, Asher Savva, and Katelyn Tankersley.
High Honors Grade 7: Anina Garvin, Holden Graczykowski, Hannah McCormick, Nazare McIntosh, Xeandre Miller, Syius Rivera Rigali, Pablo Venancio, and Adriana Young.
Honors Grade 7: Renato Araujo, Cristopher Cardoza, Georgia DeRoche, Harrison Lazarus, Danielle Meyer, Joao Nunes, Phillip Pruciano, and Brynn Savva.
High Honors Grade 8: Emily Freeman, Emily Gilley, Isabella Silva, Maria Soares, Victor Valentim, and Liam Welch.
Honors Grade 8: Arianna Bonner, Aedan Coogan, Ana Paula Costa, Erin Gilley, Jack Laird, Kyle Levy, Amy Maeda, Frankie Paciello, Anthony Pruciano, Hyago Silva, William Thornton, and Kathleen Vieira Da Silva.