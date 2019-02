Academic honors

Chancellor’s list

John Mcelhinney of Edgartown, at University of Massachusetts Dartmouth.

Dean’s list

Isabel Robertson of Vineyard Haven, at University of Massachusetts Dartmouth.

Olivia Wallett of Vineyard Haven, at University of Massachusetts Dartmouth.

Cana E. Courtney of Edgartown, at Saint Michael’s College in Vermont.

Susanna M. van Rooyen of West Tisbury, at Saint Michael’s College in Vermont.

Tisbury School honor roll

Grade 6

High honors: Vytas Alexander, Sophia Arroyo, Camille Brand, Holden Brew, Otis Forrester, Hunter Johnson, Kaden Mercier, Avery Mulvey, Lily Myers, Charlotte Watts, Louisiana White, Aidan Ziegenhorn.

Honors: Alexander Biorci, Jonathan Cardoso, Xavier Clarke, Kaio Coutinho, Mary Crandall, Mason Cron, Kaua De Assis, Dillon Fondren, Caiden Gardner, Sara Goodale, Theo Harding, McKensi Jackson, Kaleb Kavanagh-Haller, Malika Khelalfa, Alexander Ray, Rafael Rico.

Grade 7

High honors: Sophia Cutrer, Katherine Ogden, Charles Porterfield, Nikeya Tankard, Hunter Tomkins

Honors: Nina DeGregorio, Leonardo Do Prado, Antori Green, Joshua Lake, Savannah Meader, Damaya Middleton, Padraic Mullin, Isabella Osborn, Yasmin Rocha, Chandler Strelecki, Rosalyn Williams.

Grade 8

High honors: Anya Kisselgof, Linus Munn, Nikola Nikolov.

Honors: Katherine DeSorcy, Kayla Dow, Harper Hearn, Matthew King, Michelle Maia, Liam Marek, Teagan Myers, Alana Nevin, Isabelle Ribeiro, Samuel Riley, Brendon Wood.