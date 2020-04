Good Shepherd Parish oferece distribuição de alimentos

Em Oak Bluffs, a igreja Good Shepherd Parish leva a mensagem do evangelho “alimentar meu povo” ao coração. O centro paroquial localizado no endereço 55 School St. normalmente oferece distribuição gratuita de comida duas vezes por mês, toda primeira terça e terceiro sábado. Com o coronavírus afetando a renda dos moradores da ilha, os organizadores agora estão oferecendo distribuição todos os sábados, pelo menos até o dia 25 de abril, das 11h30 às 12h30.

O programa Food Baskets-MV da paróquia se expandiu para as ofertas semanais e adicionou uma nova maneira de levar os produtos e as proteínas as pessoas durante a pandemia: serviço de drive-up. O diretor do programa, Joe Capobianco, explicou como estão planejando levar os alimentos necessários aos moradores da ilha neste momento.

As pessoas vão de carro até o centro da paróquia na School Street, ficam em seus carros, mantêm suas janelas abertas e abrem seus porta-malas, disse ele. Um punhado de membros da família de Capobianco, todos usando luvas e máscaras, ajuda-o a guardar as compras e a colocá-las nos porta-malas. Capobianco disse que a paróquia continuará oferecendo o serviço enquanto o padre Michael Nagle, disser que pode.

“Eu diria que este é um dos privilégios mais especiais que temos como igreja, para ajudar uns aos outros”, disse o padre Nagle. “Joe tem tudo muito bem organizado, para ser de grande ajuda com o mínimo de perigo para todos os envolvidos.”

A igreja entrega a comida sem perguntas, acrescentou Capobianco. “Tudo o que precisamos saber é quantas pessoas tem na sua família. . . algumas pessoas têm vergonha de preencher a papelada ”, disse ele. É por isso que o Food Baskets-MV mantém a burocracia no mínimo.

A necessidade que ficou evidente no último sábado, 4 de abril, foi extraordinária, segundo os organizadores. “Foi maravilhoso ver o resultado”, disse Janay Dlabaj, diretora do programa Food Baskets-MV.

Os números de Capobianco foram muito maiores no último final de semana. Eles carregaram 8.000 libras de produtos frescos, leite, ovos e peixe congelado, linguiça de frango, linguiça de peru, morangos, mirtilos e muito mais nos veículos em espera. Isso equivale a 489 sacolas a 204 carros, em uma fila que subia a Avenida New York.

“Aluguei um caminhão maior e pego comida em Boston para o Food Pantry as quartas-feiras e as sextas-feiras para o Food Baskets-MV”, disse Capobianco. “Tínhamos 70 ou 80 pessoas antes do coronavírus; no último sábado, tivemos 640 pessoas. ” Seu caminhão menor contém cerca de 4.000 libras de comida, o caminhão maior permite que ele traga 10.000 libras para a Ilha. Espera-se que muitas pessoas que sofrem de insegurança alimentar se recuperem depois da pandemia, disse Capobianco.

Antes do coronavírus, a distribuição de alimentos da paróquia incluía o fornecimento de mochilas de fim de semana para estudantes da Oak Bluffs School, MVRHS e do Boys and Girls Club. Hoje em dia, Kim D’Arcy, do M.V. Centro Familiar da Community Services e Cindy Flanders, coordenadora do programa Head Start, vêm ao centro da paróquia para pegar alimentos não perecíveis toda terça-feira de manhã. Uma vez por mês, a Good Shepherd fornece comida ao Centro das Mulheres Wampanoag em Aquinnah, um programa administrado por Jennifer Randolf.

Por enquanto, Capobianco disse que o Food Baskets-MV manterá a programação semanal e revisitará a situação no final de abril. “Vamos reavaliar para maio e, se tivermos que continuar fazendo, faremos”, disse ele.

Para obter mais informações sobre ministérios de alcance na Paróquia de Good Shepherd, visite goodshepherdmv.com.