Páscoa e Páscoa on-line

As comunidades religiosas da Ilha estão trabalhando em como celebrar a Páscoa e a Páscoa no tempo da pandemia do COVID-19. O clero está ficando criativo, planejando transmitir ao vivo e gravar vídeo para garantir que aqueles que desejam ingressar nos serviços possam. O Martha’s Vineyard Hebrew Center sediará um Seder da comunidade virtual na quinta-feira, 9 de abril, às 17h, embora a inscrição para o evento tenha terminado na segunda-feira. O site do Centro Hebraico inclui informações sobre como reunir-se virtualmente como congregação para outros eventos.

O Times visitou as igrejas para ver o que está disponível. Para muitos cristãos, as celebrações da Semana Santa começaram no domingo passado, com o Domingo de Ramos e alguns celebram a Quinta-Feira Santa, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa.

A Primeira Igreja Congregacional em West Tisbury oferece um serviço Tenebrae na quinta-feira, 9 de abril, às 19h30. A Rev. Cathlin Baker escreve: “Estamos oferecendo um culto ao nascer do sol no domingo de Páscoa às 6 da manhã. Ambos são ao vivo, por Zoom. Todos os links estão em nosso site wtcongregationalchurch.org. Nossa denominação reuniu um serviço de Páscoa pré-gravado. Estamos planejando convidar nossa congregação para ver isso juntos. Ainda trabalhando nos detalhes.

O padre Michael Nagle, da Paróquia de Good Shepherd, nos dá instruções sobre como acessar as celebrações ao vivo.

“Todos os serviços são transmitidos ao vivo no goodshepherdmv.com. Isso leva você à nossa página da web, que mostra as três igrejas e, sob cada figura, há um ícone de uma câmera. Clique no ícone e ele o levará à transmissão ao vivo ”, ele escreveu em um email.

No Santo Agostinho, o padre Edivar DaSilva celebrará a Quinta-feira Santa em português às 17h, sexta-feira santa às 19h e domingo de Páscoa às 11h.

O padre Nagle transmitirá ao vivo de St. Elizabeth na quinta-feira sagrada às 19h, sexta-feira santa às 15h e domingo de Páscoa às 9h.

A missa diária às 8h é transmitida ao vivo de St. Elizabeth até 16 de abril; depois, de 17 de abril em diante, será de Santo Agostinho.

A Igreja Episcopal de St. Andrew, em Edgartown, está gravando serviços e publicando-os no YouTube. “Estamos trabalhando para manter a vida de adoração de nossa igreja o mais ‘normal’ possível durante esse período. Portanto, na Igreja de St. Andrew, estamos gravando nossos cultos na igreja e colocando-os no YouTube para todo mundo ver, O padre Chip Seadale, pastor da igreja, escreveu em um e-mail. “Convidamos todos a estarem conosco como filhos de Deus neste domingo de Páscoa (e todo domingo depois de 24 de maio), a qualquer momento a partir das 8h (os vídeos permanecerão em exibição indefinidamente) e durante esta Semana Santa, na Quinta-Feira Santa (início às 19:00) e no dia seguinte, sexta-feira Santa, começando ao meio-dia, em nosso canal do YouTube em St. Andrew – Edgartown, Massachusetts. Aleluia! ”

O Rev. Ernest Belisle, pastor da Igreja da Comunidade Chilmark, disse que o culto estará disponível on-line através do Zoom no domingo de Páscoa às 9 horas. Basta visitar o site da igreja para obter instruções sobre como participar.

A Grace Espiscopal Church em Vineyard Haven transmitirá os serviços da Diocese de Massachusetts na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa através de seu site, graceepiscopalmv.org

e através da página da diocese em diomass.org/videos-holy-week-2020.

O Rev. Stephen Harding escreveu que, no domingo de Páscoa, a igreja oferece seu próprio serviço on-line, além de transmitir o serviço diocesano da Catedral de São Paulo em Boston. Você também pode assistir a mensagens diárias breves e ponderadas do Rev. Harding no site da igreja.

O Vineyard Assembly of God possui um canal no YouTube onde você pode assistir a serviços de streaming durante a pandemia de coronavírus. O Rev. Matthew Splittgerber escreveu que seu sermão, “Cristo, o Poder de Deus”, pode ser encontrado no YouTube às 10h30 da manhã de Páscoa.

O pastor Leo Christian da Igreja Batista Comunitária de Aquinnah e da Primeira Igreja Batista em Vineyard Haven está realizando um serviço virtual no domingo de Páscoa às 10h via Zoom. Qualquer pessoa interessada em participar deste serviço (e nos serviços subseqüentes de domingo, caso a situação atual continue) deve enviar um email para 508-221-4231 e o link para o serviço será encaminhado para eles domingo de manhã. “Gostaríamos muito de recebê-lo em nosso culto”, escreveu o Rev. Christian.

A Igreja Federada está planejando “um belo serviço que inclui órgão, piano, violoncelo e coro em um podcast da Quinta-Feira Santa”, escreve o pastor da igreja, o Rev. Richard DenUyl Jr. Ele explicou que os membros da congregação registravam as leituras em casa e enviei um email para eles.

“A música do coral foi gravada durante a turnê européia”, ele escreveu. “Todos são convidados a se reunir em suas salas de estar, acender uma vela e experimentar a narrativa da paixão como nunca antes.” Eles também oferecerão um podcast no domingo de Páscoa no site da igreja.

O Times atualizará esta publicação à medida que recebermos mais informações.