Estamos todos ficando em casa para cuidar de nossas comunidades. Há outro passo que todos devemos dar: preencher o censo de 2020.

O Censo decide quanto financiamento federal nossas comunidades receberão. São dólares que vão diretamente para a infraestrutura e serviços básicos, como o nosso hospital.

Portanto, continue em casa, continue a costurar máscaras, mas não deixe de preencher o Censo de 2020 e garantir que seus entes queridos façam o mesmo. Felizmente, depois que a crise do COVID-19 diminuir, não enfrentaremos circunstâncias semelhantes novamente. Independentemente disso, vimos como a falta de suprimentos e espaço significa decisões difíceis para médicos e vidas perdidas. Ao preencher o Censo, ajudamos a garantir que nossas comunidades estejam preparadas para os próximos 10 anos para o que acontecer.

Informações importantes a serem lembradas e repassadas: NÃO há uma questão de cidadania no censo de 2020 e é completamente confidencial. Suas informações não podem ser compartilhadas com nenhuma outra agência governamental, especificamente ICE e Customs & Border Patrol. Complete o censo on-line em 2020Census.gov

Carla Cooper

Edgartown, MA

Translated to the Portuguese by the editors