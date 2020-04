Martha’s Vineyard, seja contado! Faça o censo!

Para o editor:

Novo neste ano, o censo pode ser concluído online. Está disponível em 13 idiomas, incluindo português. Demora cerca de 10 minutos ou menos para responder a 10 perguntas.

Suas respostas no Censo de 2020 são usadas apenas para estatísticas que determinam o financiamento e a representação local. Por lei, especificamente sob o Título 13 do Código dos EUA, nenhuma informação identificável pode ser liberada para as agências policiais. Só pode ser usado para fins estatísticos e nenhum outro objetivo.

Além disso, todos os dados inseridos on-line são criptografados para proteger a privacidade pessoal. Depois que os dados são recebidos pelo US Census Bureau, eles não estão mais online. Eles estão de acordo com o padrão de segurança cibernética do programa de segurança cibernética do US Census Bureau.

Além disso, qualquer violação dessas medidas de proteção tem uma pena de até US $ 250 mil e / ou até cinco anos de prisão. Todos os funcionários do Bureau do Censo dos EUA prestam juramento vitalício para proteger suas informações.

Você tem 10 minutos de sobra? Faça seu censo on-line em 2020census.gov/pt.html e seja contado! #MVCounts

Jean Cabonce

Comitê de contagem completa do MVC

Coordenador de Divulgação do Censo

West Tisbury