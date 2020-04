À luz do momento desafiador em que nos encontramos, a saúde e a segurança de nossa comunidade insular são mais importantes do que nunca. Temos a oportunidade de nos unir e criar um impacto duradouro na saúde e no bem-estar de nossa comunidade nas próximas semanas, meses e anos.

Para esse fim, a coalizão MV SUD está trabalhando com uma organização de comunicações de saúde pública para examinar o conhecimento, atitudes e crenças relacionadas ao uso de substâncias entre indivíduos no Martha’s Vineyard por meio de uma pesquisa em toda a ilha.

Esta pesquisa é parte de uma iniciativa maior para educar e começar a mobilizar a comunidade, a fim de diminuir o uso de álcool e drogas, alterando as normas sociais na Ilha. Até o momento, 350 membros da comunidade responderam, mas temos poucas respostas da comunidade brasileira. Nós precisamos da sua voz! Por favor, preencha a pesquisa e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado!