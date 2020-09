Island boards, healthcare say thank you

A letter of thanks to the Island community:

To all the people on Martha’s Vineyard who made sacrifices to help keep the rates of COVID infection low, we salute you.

This has been a very challenging time for all of us; you have done an amazing job following the state and local guidelines and have left us in the excellent position we are in now. Our infection rates are some of the lowest in the state thanks to you.

But the work isn’t done. As we have seen this past week on Nantucket, a relaxation of vigilance, especially by those in the trades, has caused the infection rate to spike.

Nantucket, which once had the lowest rates in the state, now has community spread, which on a small Island like ours can lead to catastrophic results.

We do not want to go back to earlier lockdowns, including the construction ban. We want to stay open for business and keep everyone working.

We urge you all to maintain your high standards, follow the guidelines, stay safe, wash your hands, and wear your mask.

We will get through this.

Uma carta de agradecimento à Coumunidade da Ilha:

A todas as pessoas em Martha’s Vineyard que fizeram sacrifícios para ajudar a manter baixas as taxas de infeção do COVID, nós saudamos vocês.

Este tem sido um tempo difícil para todos nós, vocês têm feito um trabalho incrível seguindo as directrizes locais e do Estado o que nos levou à posição excelente que estamos agora. As nossas taxas de infeção são as mais baixas do Estado graças a vocês.

Mas o trabalho não acabou. Como vimos na semana passada em Nantucket, o relaxamento da vigilância, especialmente pelos empregados do comércio, causou o aumento da taxa de infeção.

Nantucket, que antes tinha as taxas mais baixas do Estado, agora tem propagação na comunidade, o que numa Ilha pequena como a nossa pode levar a resultados catastróficos.

Nós não queremos voltar ao lockdown anterior incluindo a proibição de construção. Nós queremos ficar abertos para negócios e manter todo mundo a trabalhar.

Nós encorajamos vocês todos a manter os seus padrões elevados, seguir as diretrizes, ficar seguro, lave as suas mãos e use a sua máscara.

Nós iremos ultrapassar isso.

Aquinnah Board of Selectmen

Chilmark Board of Selectmen

Edgartown Board of Selectmen

Oak Bluffs Board of Selectmen

Tisbury Select Board

West Tisbury Board of Selectmen

Chilmark Board of Health

Edgartown Board of Health

Oak Bluffs Board of Health

Tisbury Board of Health

West Tisbury Board of Health

Island Health Care



Martha’s Vineyard Hospital