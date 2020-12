Love thy neighbor, with a mask on

To the Editor:

We, the evangelical pastors of Martha’s Vineyard, wanted to say that we’ve been watching the recent spike in confirmed COVID-19 cases with great concern — and that we’re committed to maintaining our churches as places of both safety and hope during this critical time.



As a word to our Island community, we want to encourage everyone to pay no attention to the various “COVID conspiracy” theories, medical disinformation, and hearsay that are in circulation. Be sure to follow all the federal, state, and local health guidelines regarding masking, social distancing, personal hygiene, and sanitization. While the guidelines may at times seem burdensome, they are necessary for the well-being of us all. Jesus told us to “love your neighbor as yourself,” and we can think of no better advice to give than to say, Take care of yourself, consider your neighbor, and together protect our Island.

______________________

Aos nossos amigos e vizinhos da ilha,

Nós, os pastores evangélicos de Martha’s Vineyard, queremos dizer que temos observado o recente aumento de casos confirmados de COVID-19 com grande preocupação – e que estamos comprometidos em manter nossas igrejas como espaços de segurança e esperança durante este período crítico.

Como uma palavra à nossa comunidade da ilha, queremos encorajar a todos a não prestarem atenção às várias teorias de “conspiração COVID”, desinformação médica e boatos que estão em circulação. Certifique-se de seguir todas as diretrizes de saúde federais, estaduais e locais sobre uso de máscaras, distanciamento social, higiene pessoal e sanitização. Embora às vezes as diretrizes possam parecer onerosas, elas são necessárias para o bem-estar de todos. Jesus nos disse para “amar ao próximo como a si mesmo”, e não podemos pensar em um conselho melhor para dar do que dizer; cuide de si mesmo, considere o seu vizinho e juntos protejam nossa ilha.

The Rev. Greg Bar

Pastor, Beacon of Hope Church

The Rev. Robert Barnett

Pastor, Faith Community Church

The Rev. Dr. Leo Christian

Pastor, First Baptist Church

The Rev. Vandercleison Trindade

Pastor, Igreja Apostolica Evangelho Vivo

The Rev. Matthew B. Splittgerber

Pastor, Vineyard Assembly of God