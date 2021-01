FAQS sobre vacinas COVID-19

Quem está organizando o esforço de vacinação na Ilha?

Hospital Martha’s Vineyard.

Como faço para obter uma vacina?

As vacinas estão disponíveis para indivíduos elegíveis com base no plano de distribuição de vacinas do estado. A fase dois do lançamento começa em 1º de fevereiro e inclui indivíduos com 75 anos ou mais. Os pacientes do hospital podem se inscrever através do Patient Gateway. Pacientes fora do hospital podem preencher um formulário de atestado no site do estado. Visite https://www.mass.gov/doc/covid-19-massachusetts-vaccination-attestation-form-portuguese-1262021/download para acessar o formulário.

Não consigo navegar em um computador, como me inscrevo para uma foto?

Nenhuma linha telefônica está configurada para se inscrever para uma vacina. O hospital incentiva as pessoas a buscarem ajuda de familiares ou vizinhos para obter ajuda no uso do computador.

Não tenho impressora, como preencho o formulário de atestado?

Quem não tem acesso a computador ou impressora pode retirar o formulário impresso no hospital. O hospital está trabalhando para disponibilizar cópias impressas nas bibliotecas. Os formulários podem então ser entregues no hospital.

Existem instruções para se inscrever para uma vacina em outros idiomas?

O formulário de atestado está em albanês, árabe, mandarim, inglês, francês, crioulo haitano, khmer, polonês, português, espanhol e vietnamita.

Quando começará a fase três do lançamento da vacina?

O hospital não tem data definida para a fase três, que inclui o público em geral. O estado estima que a fase três começará em abril.

Como se determina quantas doses da vacina serão lançadas na Ilha?

O hospital estima que existam 5.000 pessoas elegíveis na fase dois do lançamento da vacina. Até agora, o hospital recebeu 370 doses para indivíduos elegíveis para a fase dois. As doses dependem do abastecimento do estado, que depende do abastecimento do governo federal.

Qual a porcentagem de pessoas que a Ilha precisa ser vacinada para que a imunidade coletiva seja eficaz aqui?

Como acontece com qualquer outra infecção, há duas maneiras de obter imunidade coletiva: Uma grande proporção da população fica infectada ou recebe uma vacina protetora. Os especialistas ainda não sabem quantas pessoas precisam de imunidade para alcançar a imunidade coletiva, ou quanto tempo vai demorar para chegar lá. A imunidade do rebanho e a vida “de volta ao normal” dependem de vários fatores.

Fonte: Funcionários do Martha’s Vineyard Hospital