Oak Bluffs

Nov. 23, Brian A. Henderson and Clara S. Henderson sold 47 Tiffany Drive to Nia Grace and Monica Grace for $2,000,000.

Tisbury

Nov. 21, Bernadine A. Prygrosky, trustee of Bernadine A. Prygrosky Revocable Trust, sold 123 Golf Club Road to Mark D. Jenkins and Patricia Quast-French for $1,675,000.