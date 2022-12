MVCET wants to hear from you

1 of 2

The Martha’s Vineyard Center for Education and Training (MVCET) is looking for input on what Islanders would like to learn in its “Martha’s Vineyard Educational Interest Survey.” The survey is estimated to take a few minutes to complete, and four lucky participants will win a $100 gift card to a Martha’s Vineyard business of their choice. The survey is available in both English and Portuguese.

Access the survey at mvcet.org/resources/edu-survey. Questions regarding the survey should be directed to survey@mvcet.org.

Here is MVCET’s message in Portuguese:

“O centro de educação e treinamento de Martha’s Vineyard (MVCET) está conduzindo uma breve pesquisa para saber mais sobre o que os residentes de Vineyard estão interessados em aprender. A conclusão da pesquisa deve levar aproximadamente 5 minutos – e selecionaremos 4 vencedores aleatoriamente para receber um vale-presente de $100 para o negócio Martha’s Vineyard de sua escolha em 31 de março de 2023! Obrigado pela sua participação!”

“Preencha o questionário: mvcet.org/resources/edu-survey. Tem Questões? Envie um e-mail para survey@mvcet.org.”