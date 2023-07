AcademIc honors

Graduation

John A. Habekost Jr. of Oak Bluffs, magna cum laude, from Nichols College.

Alley Taylor Estrella of West Tisbury, summa cum laude, from Western New England University.

Hannah Dekker of Edgartown, from the University of Vermont.

Samuel Cranston of Vineyard Haven, from the University of Vermont.

Greta Gannon of Vineyard Haven, from the University of Vermont.

Alexander Nagle of Vineyard Haven, from the University of Vermont.

Eamon Sayles of Vineyard Haven, from the University of Vermont.

Becket Wadleigh of Vineyard Haven, from the University of Vermont.

Dean’s list

Nicolas Andre of West Tisbury, at the College of the Holy Cross.

MVRHS Honor Roll

Grade 12: Paige Alley, Preston Averill, Jayden Baird, Nicholas BenDavid, Madeleine Bengtsson, Margaret Bernard, Parker Blake, Annabelle Brothers, Dyana Burke, Nolan Carreiro, Adrienne Christy, Eloise Christy, Jack Crawford, Arthur Da Silva, Everthon Da Silva, Gabriella Da Silva, Rayane Da Silva, Sandy Da Silva, Andressa Da Trindade, Rayssa De Oliviera, Kamar Dehaney, Kayla Dow, Annabel Eddy, Baylee Furtaw, Grace Gallagher, Cali Giglio, Jacob Glasgow, Laura Gomes, Trevor Gullotta, Samuel Gurney, Ryan Harding, Jack Hayden, Hannah Hoff, Ella Keene, Matthew King, Anya Kisselgof, Ryan Koster, Quinn Littlefield, Elena Luciano, Aileen Mahoney, Lincoln Marino, Eduardo Marques, Jack Marshard, Declan McCarthy, Isabella Merriam, Andrea Morse, Juliet Morse, Linus Munn, Camden Napior, Alana Nevin, Nikola Nikolov, Mya O’Neill, Matthew Pouliot, Nicholas Rego, Isabelle Ribeiro, Mikaell Ribeiro, Mikaelly Ribeiro, Jaheem Richards, Jacob Riis, Jacob Riley, Kinley Rinzin, Marcos Rodrigues, Maria Sanchez Roa, Eamon Savard, Julia Sayre, Hyunki Seonwoo, Daniel Serpa, Mackenzie Shaw, Clyde Smith, Lillian Tewhey, Maya Tomkins, Alexander Walsh, Caroline Walsh, Jack Walsh, Josephine Welch, Shantavia Whylly,

Grade 11: Tayla BenDavid, Kestutis Biskis, Jason Boudreau, Walker Brescia, Destiny Brown, Emma Burt, Samantha Caldwell, Nicholas Carpenter, Andrue Carr, Jack Chronister, Bryce Cioffi, Aiden Conley, Liam Conley, Sophia Cutrer, Nicholas Da Silveira, Jack deBettencourt, Hevelyn Dias, Caroline Dolby, Maia Donnelly, Alexandra Dyke, Sydney Emerson, Thomas Fairchild-Coppoletti, Kaitlin Fingado, Eli Friedman, Marin Gillis, Elena Giordano, Chase Grant, Connor Graves, Antori Green, Olympia Hall, Simon Hammarlund, Jenna Hathaway, Samuel Hines, Rayssa Lacerda, Joshua Lake, Olive MacPhail, Violet MacPhail, Olivia MacPherson, Michael Magaraci, Georgia Magden, Paige Malowski, Rebecca Mandelli, Zachary Mathias, Jahzarah McIntosh, Michael Mello, Clara Mikos, Porter Moehnke, Robert Moore, Wyatt Nicholson, Maja Nielsen, Heyttor Nunes, Katherine Ogden, Michael Paciello, Audrey Polleys, Charles Porterfield, Norah Prestley, Fernanda Rosa, Kharich Ruiz, Tobias Russell, Alexa Schroeder, Emmett Silva, Lyla Solway, Bryan Sornas, Nathaniel Story, Chandler Strelecki, Molly Sylvia, Camden Townes, Brooke Ward, Samson Zack, Jack Zheng.

Grade 10: Jean Abreu, Vytas Alexander, John Baliunas, Alexander Biorci, Piper Blau, Arianna Bonner, Camille Brand, Holden Brew, Elaina Cacchiotti, Sylvia Carroll, Elizabeth Chvatal, Katherine Chvatal, Xavier Clarke, Aedan Coogan, Mary Crandall, Mason Cron, Calahan D’Arcy, Aizack DaSilva, Heather Dawley, Kaua De Assis, Ana de Paula, Sol Donnelly, Caleb Dubin, Arianna Edelman, Jacksun Engler, Raone Escala, Hope Federowicz, Matthew Fontaine, Emily Freeman, Alison Gatchell, Emily Gilley, Erin Gilley, Sara Goodale, Miles Hayes, Lily Haynes, Audrey Heidt, Eleanor Horrigan, McKensi Jackson, Hunter Johnson, Kaleb Kavanagh-Haller, Owen Kiernan, Volkert Kleeman, Hannah Landers-Saunders, Felicity Lepin, Isabella Levy, Wyatt Loughman, Talia Maccaferri, Finnegan MacLeod, Emily MacMillan, Sania Magaraci, Annabelle Metell, Ella Moran, Avery Mulvey, Delilah Oliver, Robert Pacheco, Theodore Pacheco, Francis Paciello, Kevin Peres, Sierra Picco, Tristan Pinelli, Zak Potter, Josephine Powers, Rodeo Purves Langer, Nicholas Rabeni, Nathaniel Regan, Jack Roads, Runar Finn Robinson, Agata Rodrigues, Joshua Salop, Waylon Sauer, Sawyer Schaefer, Charlotte Scott, Henry Shank, Hyago Silva, Isabella Silva, Tayna Silva, Quinlan Slavin, Renny Smith, Rickel Smith, Shealyn Smyth, William Tornton, Ellie Tomkins, Victor Valentim, Kayllane Vial, Broden Vincent, Gabriel Walters, Henry Wansiewicz, Mason Warburton, Charlotte Watts, Aiden Weiland, Beatrice Welch, Liam Welch, Louisiana White, Sophie Winters, Clementine Zeender.

Grade 9: Sabrina Alves, Sophia Alves, Isabelle Anthony, Gabriel Arado, Tripp Arciaga, Kellry Aredes, Raphael Aviles, Matilda Backus-Clement, Sarah Barros, Katherine Becker, Grace Bennett-Rock, Grazina Biskis, Hunter Bolduc, Emily Boyd, Sydney Bruguiere, Eli Bryant, Finlee Callen, Elizabeth Carbon, Aidan Christensen, Esme Colon, Emily Coogan, Jane Coogan, Maeve Cook-Martin, Grace Cotton, Molly Crawford, Teagan D’Arcy, Ana Julia Da Silva, Matthew Day, Carlos de Jesus, Leah deBettencourt, Yury De Moraes, Alessandra De Oliveira, Rebeccak de Oliveira, Mackenzie Duart, Ella Ehrman, Eirene Eville, Bryan Fernandes, Elaine Firstenberg, Zyler Flanders, Thomas Flynn, Luis Eduardo Freitas, Adriana Funes, Seren Anina Garvin, Eva Giordano, Holden Graczykowski, Samilly Guimaraes, Penelope Haddad, Ethan Hartmann, John Hoff, Jason Jarrell, Nikita Kleeman, Nathan Larkin, Harrison Lazarus, Isaac Lefebvre, Adamastor Lins, Jonah Mafcher, Gannon Magden, Lucy Magden, Christopher Marcal, Tatiane Marcelino, Nicholas Mathias, Hannah McCormick, Nazare McIntosh, Nicholas Merriam, Greta Milne, Eleanor Mone, Nora Motahari, Ronan Mullin, William Nicholson, Chloe Nicotera, Rhayanne Oliveira Beca, Victoria Oliveira Dias, Cecilia Prata, Walter Prescott, Soraya Randolph, Syius Rivera Rigali, Brody Royal, Nola Savard, Brynn Savva, Charlotte Sebastian, Ashley Silva, William Simmons, Carolina Smith, Claus Smith, Nova Smith, Isla Solon, Grady Stalgren, Freya Stearns, Tasman Strom, Milo Sullivan, Leelyn Thompson, Aubriel Tomkins, Josselin Ibeth Vasquez, Brady Vought, Cayhana Williams, Adriana Young.