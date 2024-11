Sarah De Jesus Furtado

Suellen De Jesus Furtado and Joao Furtado of Vineyard Haven announce the birth of a daughter, Sarah De Jesus Furtado, on Nov. 16, 2024, at Martha’s Vineyard Hospital. Sarah weighed 6 pounds, 2 ounces.

Isabel Pizzico

Riemary Pizzico and Douglas Pizzico of Edgartown announce the birth of a daughter, Isabel Pizzico, on Nov. 13, 2024, at Martha’s Vineyard Hospital. Isabel weighed 8 pounds, 11.9 ounces.