Court report: 8/4 – 8/14

August 4
John Leaf, 38, Chilmark; assault and battery on family/household member, arraigned and held, bail set at $500 with potential for bail revocation, conditions to stay away and have no contact with alleged victim, continued to pretrial hearing.
August 11
Karen G. Love, 73, West Tisbury; operating under the influence of liquor, negligent operation of motor vehicle, arraigned and held, bail set at $300 with potential for bail revocation, continued to pretrial hearing.
Charles H. Wilson, 67, Chilmark; trespass, arraigned and released on personal recognizance, case closed.
Chandlerpaul A. Simms, 29, Oak Bluffs; assault and battery, disorderly conduct,drug possession class E substance, drug possession class A substance, arraigned and held, bail set at $400 with potential for bail revocation, continued to pretrial hearing.
Joseph Gomes, 30, Dartmouth; disorderly conduct, resisted arrest, arraigned and held, bail set at $200, continued to pretrial hearing.
August 12
Virgil W. Cray, 53, Oak Bluffs; municipal bylaw ordinance violation, arraigned and released, case closed.
Micah Stone, 21, Edgartown; two counts of assault and battery on family/household member, arraigned and released, continued to pretrial hearing.
August 14
Samuel G. Purdy, 24, Edgartown; operating under the influence of liquor, negligent operation of a motor vehicle, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing.
Illich A. Rodriguez, 45, Vineyard Haven; state highway traffic violation, operating under the influence of liquor, negligent operation of motor vehicle, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing
Joao Victor Guerra, 23, Edgartown; license suspended operating motor vehicle, marked lanes violation, arraigned and held, bail set at $250 with potential for bail revocation, continued to pretrial hearing.
August 15
Melissa A. Boyd, 35, Edgartown; disorderly conduct, resisting arrest, assault and battery on police officer, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing.
August 18
Carroll M. Berndt III, 63, Edgartown; indecent assault and battery on person 14 or over, arraigned and released on personal recognizance, conditions to stay away and have no contact with alleged victim, continued to pretrial hearing.
Edward S. Pratt, 30, Stoughton; breaking and entering for misdemeanor, trespass, entering dwelling at night for felony, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing.