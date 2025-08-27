Real estate transactions: August 18 – 22

Edgartown
August 18, James E. Gubitosi and Meredith M. Gubitosi sold 7 Whistling Swan Circle to Kathleen Montes and John Montes Jr. for $3,515,000.
August 21, ADEC Meeting House Way Real Estate LLC sold property off 0 Division Road to Surke Meadow LLC for $580,000.
Oak Bluffs
August 18, Marilyn J. Williams, trustee of Marilyn J. Williams Revocable Trust, sold 35 East Side Drive to Andrea T. Hewlett-Langster, Taylor B. Langster, and Avery T. Langster for $1,310,000.
August 18, Karen L. James-Sykes sold 34 Tower Ridge Road to Bonita Lewis Bell and Howard O. Bell III for $1,765,000.
August 19, Rebekah Zanditon, Barbara Zonditon, and Janet Rome sold 14 High Meadow Lane to Sara-Lee Symone Walker for $1,449,000.
Tisbury
August 18, Lauren L. Graham and the Estate of Karen S. Kenney sold 299 Franklin St. to Sylvia Hargrave for $929,000.
August 21, Darwin Ivan Gibson and Tangee Juareze Gibson, trustees of Gibson Revocable Trust, sold 174 Tashmoo Ave. to Thomas T. Trotter and Elizabeth W. Trotter, trustees of 174 Tashmoo Nominee Trust, for $2,300,000.