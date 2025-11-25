Chilmark Potluck Jam 68

-

Chilmark Potluck Jam is back at the Chilmark Community Center on Saturday, November 29 at 6 pm. Bring a dish to share, and/or beverage, and listen to some great music. Musicians will include: Nina Violet, David Stanwood, Roby Myers, Woodschool, Kate Taylor, Bella Puppeteer, Ben Williams, Mark & Molly, Sarah Shaw Dawson, The Scrimshaws AK & Dusty Fogg, Hannah Sparrow, David Mintz, Phil Darosa, David Willis, Honey & Gravel, Mary Sossong, Brad Tucker, Tristan Israel, Rick Ogorman, Phil Spillane, Nathan Hassel, and Andy herr. Free.