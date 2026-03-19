Court report March 13 – March 16

By
The Martha's Vineyard Times
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March 13

Elsair A. Costa, 42, Vineyard Haven; leave scene of property damage, speeding rate of speed exceeding posted limit, marked lanes violation, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing. 

 

Carlos R. Deoliveira, 54, Oak Bluffs; operating motor vehicle with registration suspended, uninsured motor vehicle, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing. 

 

March 16

Sebastien Mcdow, 20, Vineyard Haven; speeding rate of speed exceeding posted limit, negligent operation of motor vehicle, arraigned and released on personal recognizance, continued to pretrial hearing.

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