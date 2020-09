Porcentagem do censo da ilha distorcida por famílias sazonais

Ainda há tempo para ser contabilizado no Censo dos EUA, mas apenas até o final do mês.

Depois do que pareceu uma demonstração sombria no início do ciclo, as respostas do condado de Dukes ao censo aumentaram, de acordo com dados fornecidos por Keith Chatinover, um comissário do condado que ajudou a promover esforços para que as pessoas fossem contadas.

Demorou um pouco para que os envolvidos na coleta de dados do censo do condado de Dukes entendessem que as famílias sazonais estão incluídas nas contagens publicadas no site oficial. Enquanto isso mostra apenas 29,9 por cento de resposta das famílias, Chatinover, olhando mais de perto, diz que está mais perto de uma taxa de resposta de 86,1 por cento para indivíduos, que é o que determina o financiamento federal.

Os números de Chatinover presumem que as famílias sazonais e os membros dessas famílias são contados em suas comunidades de origem. “Estamos indo bem. Há espaço para melhorias. Ainda há gente para contar ”, disse ele.

Se você ainda não preencheu o Censo, vá para my2020census.gov.

De acordo com uma história no State House News Service, o secretário de Estado William Galvin está alertando os residentes de Massachusetts que não responderam ao Censo dos EUA de 2020 que o correio está mais uma vez vindo em sua direção. O Census Bureau enviará uma segunda rodada de formulários para as famílias que ainda não responderam à contagem decenal da população em áreas da América com baixas taxas de resposta, Galvin anunciou na terça-feira. “Se você receber este segundo formulário de censo, significa que ninguém em sua casa foi contado no Censo de 2020, e muitos de seus vizinhos também não foram contados”, disse Galvin, o representante do Censo de 2020 em Massachusetts, em um declaração, de acordo com o serviço de notícias. “Uma contagem insuficiente em seu bairro significará que sua comunidade ficará prejudicada no financiamento federal pelos próximos 10 anos. Se você receber este segundo questionário, envie-o de volta imediatamente.” Até domingo, 91,1 por cento das famílias de Massachusetts foram contadas, com 67,9 por cento cobertos em auto-respostas e 23,3 por cento alcançados em acompanhamentos, de acordo com dados do Census Bureau. A taxa de resposta nacional é de 87,6%. De acordo com os planos atuais, a contagem de 2020 terminará em 30 de setembro, em vez de 31 de outubro. O gabinete de Galvin disse que Massachusetts e outros estados contestaram a decisão no tribunal, e a contagem continuará sob as ordens de um juiz enquanto o processo continua.