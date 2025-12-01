Fishing charter offers inter-Island trips for high school sports 

A fishing charter company will be offering Vineyarders a direct route to Nantucket for several inter-Island high school rivalry matchups in hockey and basketball.
Helen H. Offshore, a Hyannis-based fishing charter, will be operating direct travel services from Oak Bluffs to Nantucket on Dec. 14, and Jan, 3, with three round-trip options for each day. Helen H. boats will be open to all athletes, students, families, and fans.
While the Steamship Authority has provided direct trips between Nantucket and Martha’s Vineyard, these tended to be reserved for larger events like the annual Island Cup.
The Helen H. company previously shuttled parents and supporters to Nantucket and back to Martha’s Vineyard for the soccer team’s Golden Anchor trophy victories in October.
Sunday, Dec. 14, ferry schedule.
- 7:30 am Oak Bluffs to Nantucket.
- 9:25 am Nantucket to Oak Bluffs.
- 11:20 am Oak Bluffs to Nantucket.
- 1:30 pm Nantucket to Oak Bluffs.
- 3:30 pm Oak Bluffs to Nantucket.
- 5:15 pm Nantucket to Oak Bluffs.
Sunday, Dec. 14, games.
- 2:00 pm boys varsity hockey against Nantucket at Nantucket Ice Community Rink
- 12:30 pm boys varsity basketball against Nantucket at Nantucket High School Gymnasium.
- 11:00 am boys junior varsity basketball against Nantucket at Nantucket High School Gymnasium.
- 12:30 pm girls varsity basketball against Nantucket at Martha’s Vineyard Regional High School Pachico Gymnasium.
- 2:00 pm girls junior varsity basketball against Nantucket at Martha’s Vineyard Regional High School Pachico Gymnasium.
Saturday, Jan. 3, ferry schedule.
- 7:30 am Oak Bluffs to Nantucket.
- 9:25 am Nantucket to Oak Bluffs.
- 11:20 am Oak Bluffs to Nantucket.
- 1:30 pm Nantucket to Oak Bluffs.
- 3:30 pm Oak Bluffs to Nantucket.
- 5:15 pm Nantucket to Oak Bluffs.
Saturday, Jan. 3, games.
- 1:00 pm boys varsity hockey against Nantucket at Martha’s Vineyard Ice Arena.
- 2:00 pm boys varsity basketball against Nantucket at Martha’s Vineyard Regional High School Pachico Gymnasium.
- 12:30 pm girls varsity basketball against Nantucket at Nantucket High School Gymnasium.
- 12:30 pm boys junior varsity basketball against Nantucket at Martha’s Vineyard Regional High School Pachico Gymnasium.
- 11:00 am girls varsity basketball against Nantucket at Nantucket High School Gymnasium.
More information on registration for upcoming direct lines between Nantucket and Martha’s Vineyard are available on the Helen H. website.