Saudade: News from and for the Brazilian community/Notícias de e para a Comunidade Brasileira

This year’s graduation felt different for an array of reasons. A lot of my very first students at the high school were graduating, and it was a reflective moment for me to see all the things that have happened in these past three years. I was also very emotional in a way that hadn’t yet happened. I know many of the families whose kids graduated on Sunday, and I am aware of what such an event means to them — it validates all of their sacrifices, it keeps the American dream alive.

I went to a graduation party on Saturday night for three of the Brazilian students graduating, and I must say, Brazilian mothers are a force of nature, and indeed the glue that keeps these families together. The three mothers spoke of what it meant to them to have their kids graduate, and although the three speeches were distinct, the one common thread was the belief that all of their struggles to uproot their families to a new country meant something, and that their children now have the ability to enjoy a life with experiences that they work so hard to provide. One of the graduates didn’t live with her parents for most of her life, and the family finally reunited when the student moved to the U.S. to attend high school. Another student is one of the last DACA kids on the Island, and the other graduate is the first in the family to graduate from high school.

On a personal note, I stopped to think about all of the things we were able to do to aid the Brazilian community with the help of these students, and how none of these accomplishments would have happened if it hadn’t been for the support of the school’s administration. In 2017, when Jane Sampaio and I approached the consul of the Brazilian Consulate in Boston and asked if we could create a partnership to educate our students about civics education, our principal supported the idea, and to this day, after three visits from the consulate to the Island utilizing the school space, over 234 students have been served. All of the Brazilian graduates have all of their Brazilian documents updated, should they decide to move back or if they need them for anything else, and, because of such an initiative, they never had to leave the Island to get it all done. In addition to the students and their immediate families, over 400 Brazilians on the Island benefited from this partnership. The graduates, as well as the current students, have learned so much about their country, and service, literacy as well as giving back to the community, in a way that only unifies us all.

In the past three years, we were also able to host professors from different universities. The classes visited the Brown, Tufts, and Boston University Portuguese departments, and attended classes in these institutions as well as hosted their students on our Island this past spring at the new Martha’s Vineyard Museum. Such visits amplify these kids’ pride in who they are and what they have to offer as bilateral and bicultural individuals, and the school’s support is of utmost significance. The other meaningful component of this year’s graduation is that seven of the graduates are among the first graduates in the state of Massachusetts to graduate with the seal of biliteracy.

As I have done in the past, I asked some of the graduates to share their perspectives, lessons learned, and hopes. I am so happy for all of the students and their families, and I can’t wait to see what they will accomplish and contribute to the world. Congratulations, class of 2019.

Reinaldo Dos Santos, recipient of the Principal’s Leadership Award

I am the first in my family to graduate high school, so today already marks an important milestone. High school was a journey in itself. I started it all really worried, actually scared to come into high school. But when I got in, I had teachers, friends, family, a football team, everyone backing me up, and I was so overjoyed to be in high school and for the experiences I was having. And throughout the years, I learned more and more about American culture, and it has been amazing, and I’ve loved it. And certain teachers like Ms. Germani actually helped me out with new clubs, and doing some better community service throughout the Island, and helped me get into National Honor Society and helped me do a lot of other stuff in the high school, and all of these experiences made me into who I am today. I am really grateful for all of the teachers at the high school, and for everyone who supported me, and I am so excited for the next chapter in my life, and to be able to go to college. I am going to miss everyone here, but you know what? It is time for the next chapter.

Victoria Miranda

Going into high school was relatively easy, given that I had been in the U.S. since third grade, and it was easy for me to transition, but what intrigued me the most was how big the Brazilian community was in the high school. But I was also terrified, because of the idea of college and how that was going to play out for me, because I am not actually American, I am an undocumented immigrant, so I was scared, and it just kept getting closer and closer. In my senior year, I started to research, and I guess I have exceeded my expectations, and I was able to get into a good college, the College of Saint Rose in New York. The school gave me $21,000, and I also got some money from the scholarships on the Island. I am very happy.

João Pedro Alves, MVYouth College Scholarship Recipient

My high school experience was a very good one. I was able to grow intellectually and academically, and I was able to figure out what stimulates and interests me, grow socially in very different aspects, and I was able to figure out what I want to do with my life. I have made impactful relationships with my peers and my teachers. I am also very proud to be able to say that because of the seal of biliteracy, I am literate in English, Portuguese, and Spanish, and I hope to advance in years to come in college. The MVYouth scholarship is the best gift I could have ever asked for, as it took a massive weight off my family’s shoulders by helping us out financially in a very impactful way. I am very excited to be going to the University of San Diego.

Jennyfer Balbino

My high school experience was kind of hard for me at first, but I always had a way to deal with all the hard times I had. I would talk to guidance, and my faith was also instrumental in getting me to focus on my desire to have a bright future. I am also delighted to be able to graduate with the seal of biliteracy, as it will help to open doors for me should I decide to follow the translation/interpreting path. I will be studying music at Cape Cod Community College this fall, as well as teaching, since it is one of my passions.

Josué dos Santos, MVYouth Workforce Development scholarship recipient

I had a lot of support from my teachers in high school, which was the best part, as well as a lot of options. I loved the CTE program, as I am someone who likes to be hands-on and all. My family and I are also so incredibly grateful for the scholarship I received, because now I can concentrate on completing studies and my job. It feels great to be a high school graduate, while worrisome because of the future and all, but my parents are thrilled to witness this rite of passage, as it means so much to them to see me grow and become a man.

Nattielly Dias

In the beginning, when I entered high school, it was frustrating because I only knew how to say hi and bye, and there were so tricky moments, but I ultimately overcame those challenges and grew as a person and got even stronger. These past four years were essential to me. I will be taking a year off to analyze what I would like to do next. I think I would like to focus on becoming a cosmetologist, but for me, it is essential to take time to be sure. But next fall, I will be going to college.

Fernando Fressatti Da Trindade

Graduating high school makes me reflect a lot, and brings up a bit of fear. I am moving toward independence, and I intend to avoid as many errors as possible not to delay my life. Wisdom at this point is essential. I’ve always been very observant, and during my time in school I could observe the problems that affect the youth, and to me, the biggest of them all is making decisions, and this realization has helped me to see that I would like to work with people. In other words, work with them so that they do not make decisions that will harm themselves, and bring problems into their lives. I would like to help people live lives that are abundant and happy. I want to stabilize myself financially; I plan to have my own business, and I have plans to continue to work on bringing shows and events to the Island as well as off-Island, and I’m already working on launching a magazine on the Island and Cape Cod for the Brazilian community. Next year, I want to do a coaching course in the Febracis organization, and four years from now, I’d like to study psychology to understand the mind and behavior of the human being better. My project is universal, I want to help train people on several different continents.

Portuguese Translation – Tradução em Português

A formatura deste ano foi diferente por vários motivos. Muitos dos meus primeiros alunos do ensino médio estavam se formando, e foi um momento de reflexão para que eu pudesse contemplar todas as coisas que aconteceram nos últimos três anos. Eu também me emocionei de uma maneira que ainda não havia acontecido. Conheço muitas das famílias cujos filhos se formaram no domingo, e estou ciente do que tal acontecimento significa para essas famílias – valida todos os seus sacrifícios e mantém o sonho americano vivo.

Eu fui à uma festa de formatura no sábado à noite para três dos estudantes brasileiros que se formariam no domingo, e devo dizer que as mães brasileiras são uma força da natureza e, na verdade, a cola que mantém essas famílias unidas. As três mães falaram sobre o que significava para elas que seus filhos estavam se formando, e embora os três discursos foram distintos, o ponto em comum foi a crença de que todas as suas lutas para trazerem suas famílias para um novo país significou algo e que seus filhos têm a habiilidade de desfrutar de uma vida com experiências as quais seus pai trabalham arduamente para oferecer. Uma das formandas não morou com os pais durante a maior parte de sua vida, e a família finalmente se reuniu quando a estudante se mudou para os EUA para cursar o ensino médio. Outro aluno é uma dos últimos estudades os quais são DACA na Ilha, e o outro é o primoira da sua família a se formar no ensino médio.

Em uma nota pessoal, parei para pensar em todas as coisas que fomos capazes de fazer para ajudar a comunidade brasileira com a ajuda desses alunos, e como nenhuma dessas realizações teria acontecido se não fosse pelo apoio de todos da administração da escola. Em 2017, quando Jane Sampaio e eu abordamos a cônsul do Consulado Brasileiro em Boston e perguntamos se poderíamos criar uma parceria para educar nossos alunos sobre educação cívica, nossa diretora apoiou a ideia e, até hoje, após três visitas do consulado à ilha utilizando o espaço da escola, mais de 234 alunos foram atendidos. Todos os alunos brasileiros que se formaram no domingo têm os seus documentos brasileiros atualizados, caso decidam voltar para o Brasil ou se precisarem deles para qualquer outra coisa, e devido esta iniciativa, eles nunca tiveram que deixar à ilha para atualizar seus documentos. Além dos estudantes e seus familiares, mais de 400 brasileiros na ilha se beneficiaram dessa parceria. Os formandos, assim como os atuais alunos, aprenderam muito sobre o Brasil, o serviço ao próxino, alfabetização e também a retribuição à comunidade, de uma forma que unifica todos nós.

Nos últimos três anos, também pudemos recepcionar professores de português de diferentes universidades. As turmas visitaram os departamentos de português das universidades Brown, Tufts e Boston University, participaram de aulas nessas instituições e também receberam os alunos destas universidades na ilha em abril deste ano no novo museu de Martha’s Vineyard. Tais visitas amplificam o orgulho de nossos alunos de quem eles são e o que eles têm a oferecer como indivíduos bilíngues e biculturais, e o apoio da escola é de extrema importância. O outro componente significativo da formatura deste ano é que sete dos formandos estão entre os primeiros alunos no estado de Massachusetts a se formar com o selo de bialfabetização.

Como fiz nos últimos dois anos, pedi a alguns dos alunos que compartilhassem suas perspectivas, lições aprendidas e esperanças para o futuro. Estou tão feliz por todos os alunos e suas famílias, e mal posso esperar para ver o que eles vão realizar e contribuir para o mundo. Parabéns, turma de 2019.

Reinaldo Dos Santos, ganhador do Prêmio de Liderança do Diretor

Eu sou o primeiro da minha família a terminar o ensino médio, então hoje já é um marco importante. O ensino médio foi uma jornada em si. Comecei tudo muito preocupado, na verdade com medo de entrar no ensino médio. Mas quando cheguei, eu tinha professores, amigos, família, um time de futebol americano, todo mundo me apoiando, e eu estava tão feliz em estar no ensino médio e pelas experiências que eu estava tendo. E ao longo dos anos, aprendi mais e mais sobre a cultura americana, e tem sido incrível, e eu adorei a experiência. E alguns professores, como a Ms. Germani, me ajudaram com novos clubes, a participar de melhores oportunidades de serviço comunitário por toda à ilha, e me ajudaram a entrar na National Honor Society e me ajudaram a fazer muitas outras coisas no ensino médio, e todas essas experiências me fizeram quem sou hoje. Sou muito grato a todos os professores do ensino médio e a todos que me apoiaram, e estou muito entusiasmo para o próximo capítulo da minha vida e para poder ir para a faculdade. Eu vou sentir saudade de todos aqui, mas sabe de uma coisa? É hora de iniciar o próximo capítulo.

Victoria Miranda

Entrar no ensino médio foi relativamente fácil, já que eu estava nos EUA desde a terceira série e para mim foi fácil fazer a transição, mas o que mais me intrigou foi o tamanho da comunidade brasileira na escola de ensino médio. Mas eu também estava apavorada, por causa da ideia de faculdade e como isso iria acontecer para mim, porque eu não sou americana, eu sou uma imigrante indocumentada, então eu estava com medo. No meu último ano, comecei a pesquisar, e acho que superei minhas expectativas, e consegui ingressar em uma boa faculdade, o College of Saint Rose, em Nova York. A escola me deu U$ 21.000, e eu também ganhei bolsas de estudo da ilha. Estou muito feliz.

João Pedro Alves, vencedor da bolsa de estudos da organização MV Youth

Minha experiência no ensino médio foi muito boa. Eu pude crescer intelectualmente e academicamente, ee pude descobrir o que me estimula e me interessa, crescer socialmente em aspectos muito diferentes, e descobrir o que quero fazer da minha vida. Eu formei relacionamentos impactantes com meus colegas e meus professores. Também estou muito orgulhoso de poder dizer que, por causa do selo do bialfabetização, sou alfabetizado em inglês, português e espanhol, e espero avançar minhas abilidades nos próximos anos na faculdade. A bolsa de estudos da MVYouth é o melhor presente que eu poderia ter pedido, já que isso tirou um enorme peso dos ombros da minha família ajudando-nos financeiramente de uma forma muito impactante. Estou muito animado para ir para a Universidade de São Diego.

Jennyfer Balbino

Minha experiência no ensino médio foi meio difícil no começo, mas eu sempre tive um jeito de lidar com todos os momentos difíceis que eu tive. Conversava com os conselheiros e minha fé também foi fundamental para que eu me concentrasse em meu desejo de ter um futuro promissor. Também estou muito feliz de poder me formar com o selo do bialfabetização pois o selo ajudará a abrir as portas para mim caso eu decida seguir o caminho de tradução/interpretação. Eu estudarei música no Cape Cod Community College neste outono, assim como também ensinarei música, já que é uma das minhas paixões.

Josué dos Santos, bolsista do Programa de Desenvolvimento de Força de Trabalho da MV Youth

Eu tive muito apoio dos meus professores no ensino médio, o que foi a melhor parte, assim como muitas opções. Eu amei o programa CTE, já que eu sou alguém que gosta de trabalhar com as minhas mãos. Minha família e eu também somos incrivelmente gratos pela bolsa de estudos que recebi, porque agora posso me concentrar na conclusão de estudos e no meu trabalho. É ótimo ser formar no ensino médio, embora seja preocupante por causa do futuro e de tudo, mas meus pais estão entusiasmados em testemunhar este acontecimento já que significa muito para eles me ver crescer e se tornar um homem.

Nattielly Dias

No começo, quando eu entrei no ensino médio, era frustrante, porque eu só sabia dizer olá e tchau, e houve momentos complicados, mas acabei superando esses desafios e cresci como pessoa e fiquei ainda mais forte. Esses últimos quatro anos foram essenciais para mim. Eu vou tirar um ano para analisar o que eu gostaria de fazer em seguida. Acho que gostaria de me concentrar em me tornar uma profissional que lida com estética, mas para mim é essencial ter tempo para ter certeza. Mas no próximo outono, eu irei para a faculdade.

Fernando Fressatti Da Trindade

O ensino médio me faz refletir muito e traz um pouco de medo. Estou rumo à independência e pretendo evitar erros para não atrapalhar a minha vida. A sabedoria neste momento é essencial. Sempre fui muito observador e, durante meu tempo na escola, pude observar os problemas que afetam a juventude e, para mim, o maior deles é tomar decisões, e essa percepção me ajudou a ver que eu gostaria de trabalhar com pessoas. Em outras palavras, trabalhar com eles para que eles não tomem decisões que prejudiquem a si mesmos e tragam problemas para suas vidas. Eu gostaria de ajudar as pessoas a viverem vidas abundantes e felizes. Eu quero me estabilizar financeiramente; eu pretendo ter meu próprio negócio, e tenho planos de continuar a trazer shows e eventos para à ilha, assim como fora da ilha, e já estou trabalhando no lançamento de uma revista para à ilha e Cape Cod para a comunidade brasileira.

No ano que vem, quero fazer um curso de coaching na organização Febracis e, daqui a quatro anos, gostaria de estudar psicologia para entender melhor a mente e o comportamento do ser humano. Meu projeto é universal, quero ajudar a treinar pessoas em vários continentes diferentes.